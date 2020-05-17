Будни Красноярской больницы скорой медицинской помощи: по 8 часов в «скафандре» и с мечтой обнять родных

Они с самого начала знали, что мимо них это не пройдет. Знали, что станут первыми в Красноярске, кому придется встретиться лицом к лицу с инфекцией, напугавшей весь мир – COVID-2019. И были готовы к любому исходу события. Сегодня в Красноярской больнице скорой медицинской помощи – БСМП – завершает работу уже вторая смена «вахтовиков». На днях заступает третья, причем желающих попасть в нее намного больше, чем требуется.

А на минувшей неделе всем медикам, работающим с коронавирусными больными, начали перечислять из бюджета обещанные выплаты. Когда получили расчетки за апрель, суммы всех приятно удивили.

Как живут и работают медики в условиях полной самоизоляции вместе со своими пациентами, как их поддерживают красноярцы. И что планируют сделать врачи, медицинские сестры и санитары, как только для них настанет долгожданная свобода, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала Татьяна Зимина, заместитель главного врача БСМП по работе с сестринским персоналом.

Красноярская больница скорой медицинской помощиФото: Мария ЛЕНЦ

Знали, на что шли

- Те, кто работает в инфекционном отделении, с самого начала знают, на что идут. И врачи, и медицинские сестры, и младший медперсонал. В повседневной работе они имеют дело и с корью, и с ветрянкой, и с краснухой. Даже если появится пациент с чумой или малярией – они знают, как его лечить, потому что обучены работать с особо опасными инфекциями, - рассказывает Татьяна Александровна.

Так что коронавирус не стал для них проблемой. Были какие-то несущественные детали, связанные с природой COVID-19, но их уже по ходу дорабатывали. Здешним врачам в этом плане было намного проще, чем коллегам из других медицинских учреждений, к которым коронавирусные пациенты стали поступать позже, через месяц.

Первый пациент поступил с коронавирусом в БСМП 16 марта. Это был молодой человек, который вернулся с краткосрочного отдыха из Австрии. Сам почувствовал недомогание, сам вызвал «скорую», уже готовый к госпитализации. А уже 20 марта бригада медиков – 85 человек – переехали жить в инфекционное отделение. Здесь им обустроили обсерватор – место для сна, для отдыха, для приема пищи. Работали в три смены, смена – 8 часов. Это был их сознательный добровольный выбор: расстаться с семьей, отложить все личные дела и запереться вместе с пациентами в стенах больницы.

Добровольцы, переселившиеся на целый месяц в инфекционное отделение. Фото: пресс-служба БСМП

Первый месяц прошел благополучно. За исключением одного случая заражения среди персонала – в конце марта коронавирус подхватила медицинская сестра. Но это не потому, что не соблюдала требования безопасности – их-то персонал знает, как любой монастырские послушник «Отче наш». А потому что вирус слишком «общительный», высококонтактный.

Прошел месяц – и на смену первым «вахтовикам» заступили другие, в том числе сотрудники других клинических учреждений города, студенты Красноярского государственного медицинского университета. Их специально обучили, потратили на это две недели, потом выдали сертификаты, разрешающие работать с инфекционными больными. Сейчас готовится заступить третья смена, желающих было больше, чем требуется. Многие их тех, кто были в первой и второй смене, записались на третью.

Ну чем не скафандры? В таких костюмах медики ходят по 8 часов.Фото: пресс-служба БСМП

Восемь часов в «скафандре»

Экипировку, в которой работают медики, в народе прозвали «скафандром». Ассоциации те же: полностью герметичный костюм с головы до ног, маска, обувь и перчатки. Все тело наглухо закрыто. Правда, в отличие от космического собрата, этот костюм очень легкий, изготовлен из спецматериала, который позволяет работать с особо опасными инфекциями. Даже есть регистрационное удостоверение.

Совершенно не пропускает влагу, под него медики надевают только легкий хлопчатобумажный костюм. На голове тело никак, иначе будет сплошной дискомфорт и мучение. Впрочем, находиться в этом 8 часов сам по себе уже подвиг.

- Это действительно очень тяжело, я сама пробовала в нем ходить, - делится ощущениями Татьяна Зимина. – Во-первых, в костюме очень жарко, во-вторых, когда ты входишь в «красную зону», ты не имеешь возможности удовлетворить свои обычные физиологические потребности. И если такой момент наступает, костюм нужно снимать полностью, а затем уже надевать новый.

К пациенту - во всеоружии.Фото: пресс-служба БСМП

Перчатки на руках – всегда две пары, одни – постоянные, вторые меняются после каждого пациента. Разные цвета, чтобы сразу было видно, если вдруг верхняя перчатка порвется. Заметил, что-то не так у коллеги – надо помочь, иначе по цепочке: заразился сам, заразил другого.

И как только заканчивается смена, первым делом – снимают маску и перчатки. От того, что жарко, края маски натирают лицо, остаются болезненные красные следы. И у врача есть 16 часов до начала новой смены, чтобы их подлечить. От перчаток руки влажные и кожа на ладонях потом становится морщинистой и светлой.

Два-три глубоких вздоха, долой костюм и в душ. И только потом отдыхать. И так – целый месяц.

Лица врачей. Фото: пресс-служба БСМП

Сами себе психологи

Сложно не только физически. Восстановиться после смены просто – лег и проспал положенные для организма восемь часов. Но помимо сна нужна еще и эмоциональная разрядка, медики ведь живые люди и им нужны маленькие человеческие радости.

Для этого им установили велотренажеры и беговую дорожку, есть шахматы, нарды и шашки. Вечерами смотрят фильмы. Есть бесплатный Wi-Fi. Полюбили «Мафию» и «Монополию».

Большинство – люди семейные, в этом-то и сложности. У кого-то дома пожилые родители, у кого-то маленькие дети и мамы по ним очень скучают. Общаются с домочадцами по ватсапу или скайпу (главврач распорядился купить для этого несколько ноутбуков). «Мамочка, я тебя люблю-люблю-люблю» и десять поцелуев следом – замечательный допинг. Иногда родственники приезжают к больнице, постоять под окнами. Но сами медики это не приветствуют: они лучше других понимают, что сейчас лучше оставаться дома.

Это столовая. Фото: пресс-служба БСМП

А как же взаимоотношения внутри коллектива? Раньше встречались исключительно по работе, а теперь приходится жить вместе целый месяц. Коллеги открываются друг другу с новой стороны. Есть неприспособленные, которые привыкли, что за ними дома ухаживают. А здесь кто будет все делать – мыть полы, накрывать на стол и раздавать еду, а потом убирать посуду, заправлять кровати, обеззараживать помещения? Это напоминает советский пионерский лагерь.

Но это мелочи и частности, на которые нет времени, уверяет замглавного врача:

- Главное, что у нас нет конфликтов и нездоровой обстановки. Если что-то и случается, то все люди взрослые, все решаемо. Пока необходимости в психологической помощи мы не видим. Повторяю, люди знали, на что идут, здесь все добровольцы. У врачей априори нервы должны быть крепче, чем у всех остальных – профессия обязывает.

А мечта? О чем мечтаю сейчас доктора и медсестры, работающие по 8 часов в «скафандре»? Не поверите: оказаться с семьей на даче. Обнять детей, любимых супругов и успеть посадить овощи до начала лета.

А здесь медики спят. Фото: пресс-служба БСМП

Почему пациенты чувствуют себя изгоями?

Сегодня в инфекционном отделении БСМП около 200 пациентов, в палатах по 3 – 4 пациента. Должный уход и лечение им обеспечены. Но угнетает людей не только обстоятельство, что они заперты в четырех стенах. Пациентам тяжело от той истерии, которую устроили вокруг коронавируса «диванные эксперты», нахватавшиеся информации из сомнительных источников.

Помните первого пациента, повара известного красноярского ресторана: он написал о себе в своем «Инстаграме» - где подхватил COVID-19, как себя чувствует, чем его лечат, похвалил врачей. За ним были еще несколько человек, которые попытались сделать «репортаж изнутри». Среди них была даже представитель минздрава края.

А потом хейтеры как с цепи сорвались, писали гадости в соцсетях и заразившимся, и медикам. Одних винили: «Это вы привезли заразу из-за границы». Врачам писали: «Вы ни на что не способны, вы не умеете лечить». Прошло два месяца, «заграничного» коронавируса уже нет, сейчас гуляет только свой, местный. И врачи успешно вылечили уже 542 человека (данные на 17 мая), потеряв только 18 пациентов (из группы возрастного риска). Но недовольные все равно не унимаются.

Какие красивые врачи работают в БСМП. Фото: пресс-служба БСМП

По словам Татьяны Зиминой, пациенты по большей части замкнуты, малообщительны. Многие даже сами не знают, где они заразились. Чувствуют себя изгоями и опасаются, как их встретит мир после выписки. А ведь коронавирус – не самая страшная инфекция, с которой можно столкнуться. Они между собой в палате разговаривают, но каждый переживает болезнь по-своему.

- На самом деле последствия COVID-19 еще не известны. Будет ли негативное продолжение или наоборот, позитив, мы не знаем, это не изучено. Поэтому стараемся поддержать людей, когда отправляем их на выписку. Стараемся настроить на позитив, чтобы у них не было комплекса того перенесенного заболевания.

Три кофемашины

И все же добрые слова врачи получают намного чаще от красноярцев. И это очень поддерживает. Когда первая команда заступила на смену в конце марта, инициативная группа горожан тут же предложила сделать что-нибудь для них замечательное. Но что? Кормят их хорошо, всего хватает. И решили: сброситься и купить кофемашину.

Денег на указанный счет красноярцы за считанные часы накидали столько, что хватило на целых три аппарата. Одну кофемашину установили в обсерваторе: вернулся доктор со смены уставший и выжатый, как лимон – кружечку кофе для бодрости. Утром проснулся – и тоже кофе перед сменой.

Вторая кофемашина стоит в ординаторской – для тех, кто находится в «красной зоне». А третья в основном корпусе, где есть условно чистая зона, в которой можно ходить без защитных комбинезонов, в медицинских одноразовых халатах, там работают с медицинской документацией и есть возможность пересидеть полчаса и забыть о делах.

Вроде мелочь, а так приятно, спасибо, красноярцы.

Для врачей-героев выступила популярная красноярская группа "Яхонт".Фото: пресс-служба БСМП

За выплаты – спасибо

И снова вспомним первых добровольцев. Когда они переехали в больницу 29 апреля, ни о каких дополнительных выплатах не было и речи. Это потом президент в своем выступлении к народу пообещал достойно отблагодарить медиков.

- Я лично выдавала расчетки в «ковидный» госпиталь за апрель. Для всех там оказались неожиданно приличные суммы, - признается замглавного врача Татьяна Зимина. – На мой взгляд, это социально важное решение и наши сотрудники довольны. Все-таки они рискуют собственным здоровьем, каждый день – это их маленький подвиг. И доплата для них – не просто деньги, это эквивалент внимания со стороны государства.

На этом месте все спросят: сколько? В минздраве приоткрыли тайну: медсестры БСМП получили в апреле от 60 000 до 90 0000 рублей.

Сотрудники больницы благодарны за поддержку. Фото: пресс-служба БСМП

Не обошлось и без спекуляций. Апрель только закончился, а 1 мая уже поползли слухи, что: медиков обманывают, им вообще не выплатят зарплату, потому что все ушло на закупку лекарств. Нужно бы наказывать авторов таких слухов, чтобы не накаляли обстановку.

На самом деле в нашем регионе сейчас нет ни одного «ковидного» госпиталя, где что-то кому-то не додали. В БСМП не отрицают: поначалу были трудности, первое время сами шили себе защитные комбинезоны. Но сейчас есть все, от средств индивидуальной защиты до оборудования. Обижает другое – отношение. Тот, кто сейчас ругает врачей, на самом деле даже понятия не имеет, что происходит внутри, в бункере под названием «инфекционное отделение». И завтра любой может оказаться там, и обруганные им медики будут сражаться за его жизнь.