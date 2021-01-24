Найденная 12 лет назад в автобусе собака снова отправилась путешествовать в маршрутке и чудом вернулась домой

Евгений с Моней после ее возвращения Фото: личный архив

Заскулила, завиляла хвостом, начала в нетерпении перебирать лапками и не сводила глаз с входной двери. Моня чуяла: «Это за ней!».

- Идут, идут за тобой, - улыбалась приютившая ее женщина.

И вот они на пороге – самые любимые и родные! Собака устремилась к большому и маленькому хозяину – отцу и сыну – и уткнулась в них мокрым носом. Скоро она будет дома. Счастливая история возвращения собаки домой произошла в Красноярске.

С чего все началось?

Моня в поисках хозяина Фото: соцсети

…23 января на остановке «Матросова» в Красноярске в салон маршрутки заскочил пес. Опасливо оглянулся и улегся в уголок. Так потихоньку он доехал до конечной. Тогда-то кондуктор и всплеснула руками: «У нас тут «заяц»!». На следующий день «потеряшка» пустилась в обратный путь. Тем же маршрутом. Там увязалась за одной из сердобольных пассажирок.

- В ошейнике, очень ласковая и доверчивая собака увязалась утром в автобусе за моей знакомой, - рассказала красноярка Елена. – Я работаю в магазине, они вместе по пути домой зашли ко мне. Мы ее дружно накормили сосисками и они пошли домой. А я потом выложила фотографии ее в Интернет.

Владельцев Мони искали через соцсети

Соцсети запестрели сообщениями: «Найдена собака! Зашла в автобус 90 на академии биатлона. Увезли далеко помогите найти хозяев, с ошейником, очень ласковая и доверчивая».

В это время путешественницу искали хозяева. Они живут в одной из квартир на улице Гладкова. Моню взял вечером прогуляться с собой хозяин. На секунду заскочил в магазин, а когда вышел, ее и след простыл. Он походил по дворам, поискал. Потом решил действовать иначе. Попробовал опубликовать объявление в интернете. Даже не понял, получилось или нет. Но на следующий день ему прислали фото Мони через один из мессенджеров. Перезвонил. Оказалось, что девушка на том конце провода находится в Москве. Сообщила, куда отправить номер, чтобы связаться с женщиной, которая забрала собаку на передержку. И вот они уже мчат на Астраханскую.

В магазине Моню угостили сосисками Фото: соцсети

- Самое интересное, ведь так же 12 лет назад эта собака прибилась к нам в автобусе! – рассказал Евгений, хозяин Мони. – Жена нашла ее. Мы тогда все объявления читали, думали, что ее ищут. Нигде ничего не было, хотя ошейник был новый на ней. Ветеринар сказал, что молодая, но уже были щенки. С тех пор и живет сейчас с нами. Ребенок тогда имя придумал – Матильда. Я говорю: «Какая Матильда, Моня она». Вот Моня и осталась. И вот опять. Это ведь она с набережной убежала на Матросова, перебежала через дорогу, сто процентов не по пешеходному переходу, а где машины ездят. Прыгнула в 90 автобус и поехала до конечной. Там бы точно я ее не искал. Что у нее за бзик на эти автобусы!

Дома у Мони был серьезный разговор с хозяином.

- Ну что тебе не хватает, кормят, гуляют, куда собралась? – спрашивал он. - Молодость вспомнила? Опять автобус, опять в никуда.

Она лежит и молчит, а у самой глаза грустные в пол. Больше Моня никуда не собирается. Нагулялась!

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