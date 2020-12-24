Такого умного пса еще поискать! Чапа вобрал в себя лучшее от двух пород. Он тойтерьер и такса в одном лице. У него длинное тело, короткие лапки, но озорная мордашка и висящие ушки. Глаза – бусины и длиииный любопытный нос. Он-то его и подвел…Чапа живет в Покровке в частном доме. У него есть хозяин, хозяйка, две подружки 15 и 3 лет, а еще кот, попугай и черепаха. Семья большая и дружная. Пес дружелюбный, очень контактный, ласковый, игривый и просто обожает гулять! 21 декабря его выпустили во двор. Он сразу унюхал что-то интересное и ринулся к забору. Пара минут и его уже. Хозяйка руками развела – куда делся, озорник? Подошла к ограде – дыра! А собаки и след простыл. Обежала вокруг дома: «Чапа, Чапа!». Прошла вдоль других домов. Словно испарился.Пришла дочь со школы. Снова обошли все вокруг. Вечером снова объездили всю Покровку на машине. Бесполезно. Опубликовали пронзительный пост в нескольких соцсетях.«Помогите найти! Если увидите, остановите! Мы его сразу заберем».Устроивший переполох Чапа в это время весело семенил своими маленькими лапками к центру города. Нагулявшись, он решил вернуться домой. Как? Как все люди, на автобусе. На остановке «Органный зал» он деловито забрался на ступеньки первой попавшейся маршрутки и уселся на полу возле сидений. Вышел на «Краснодарской». Местность не совсем знакомая. И снова Чапа едет в автобусе. Уже в другом направлении. Солонцы! Совершенно другой конец города.- Он в автобус заходил с важным видом, будто так и положено, казалось, что пес с кем-то едет, - позже расскажет одна из пассажирок.Фото путешественника то и дело прилетало хозяевам от неравнодушных красноярцев. Они следовали за своим питомцем по пятам. Но не успевали. И вот очередная весточка уже в группе микрорайона «Солнечный». Уставший, потерянный жался он к стене подъезда. Всех входивших окидывал ищущим взглядом. И вот одни не устояли. «Чья собака?», - появилась запись в местной группе уже вечером в понедельник. Почти сразу в комментариях сбросили «ориентировку» на Чапу. Позвонили его хозяевам. Вот вторник за ним приехали.- Я для себя сделала удивительный вывод - в соцсетях очень отзывчивые люди, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск хозяйка Чапы Ирина. – Нам много писали, звонили, сбрасывали фото, говорили, что видели там-то. Мы просили, чтобы уже взяли себе собаку, потому что мы метались по всему городу и не успевали. С той скоростью, с которой он передвигался, поймать его было бесполезно. А впереди такие морозы, он бы замерз на улице. Оставалось надеяться, что его пожалеют, тогда найдем, если нет, то… Вот в Солнечном его молодая семья забрала. Вел он себя прилично, только есть отказался, утром немного водички попил. Получается, сутки его не было дома.Увидев хозяйку, Чапа отчаянно завертел хвостом от радости и сразу уткнулся к ее ладони мокрым носом. Дома сразу же занял свое любимое место – на диване. И будто все встало на свои места.- Конечно, он обрадовался, что вернулся, - говорит Ирина. – А мы просто счастливы. Его семь лет маленьким щенком нашла дочь, когда шла со школы. И принесла домой. Мы сразу поняли, что он наш. У нас в то время только черепаха была. Потом вот Чапа. Котенка нашли у церкви, назвали Тиша. Попугая взяли – Кеша. Они дружно все живут. Попугай вот делит с котом колбасу и спать ему не дает, щипает когтями. Чапа всех любит.Это был первый побег у Чапы. Хозяева надеются, что и последний. Дыры все заколотили. Да он и сам сейчас к забору не подходит. Нагулялся!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ребята, Тишка пришел!»: кот, пропавший 7 лет назад, нашел дорогу домойСерый кот с полосками и пятнышками Тишка пропал из семьи еще в 2011 году, с дачи под Красноярском в деревушке Дрокино. Тогда хозяева решили: любимца-мурлыку украли злодеи. Погоревали, конечно, ведь без кота и жизнь не та. Искали Тишку долго, ходили по соседям в надежде, что кто-то видел, но, в конце концов, смирились. А этим летом случилось настоящее чудо - Тишка вернулся! Объявился Тихон там же, где и пропал, на даче. Пришел, как приличный кот, и сел на порог. (Подробности)