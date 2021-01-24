«Очень ласковая и доверчивая»: в Красноярске ищут хозяев породистой собаки, которая путешествует по городу в маршрутках

Пес ищет своих хозяев Фото: соцсети

В Красноярске разыскивают хозяев собаки-путешественницы. В группе зоозащитников «ЛапУшки» сообщается, что она зашла в автобус 90 маршрута на остановке «Академия биатлона». Уехала далеко. Вышла уже на правобережье и пошла следом за одной из сердобольных пассажирок. А та не смогла оставить найденыша на улице.

- В ошейнике, очень ласковая и доверчивая собака, увязалась с автобуса за моей знакомой, - рассказала красноярка Елена. – Я работаю в магазине, они вместе по пути домой зашли ко мне. Такая вот история.

Собака увязалась за одной из пассажирок Фото: соцсети

Елена сфотографировала потеряшку и написала о ней в соцсети. Кто уже ответил: «Похож на бигля, бигля искали».

Напомним, «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала похожую историю. Тогда пропал пес Чапа, который объехал полгорода, пытаясь вернуться домой. Тогда все закончилось благополучно.

Пес очень ласковый и контактный Фото: соцсети

Поможем и в этот раз вернуться собачке домой! Если узнали в этом малыше своего питомца или вам что-то известно о его хозяевах, то звоните по телефону: 8-903-986-14-40 (Елена Валентиновна).

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Чапа живет в Покровке в частном доме. У него есть хозяин, хозяйка, две подружки 15 и 3 лет, а еще кот, попугай и черепаха. Семья большая и дружная. Пес дружелюбный, очень контактный, ласковый, игривый и просто обожает гулять! 21 декабря его выпустили во двор. Пара минут и его уже нет. Устроивший переполох Чапа весело семенил своими маленькими лапками к центру города. Фото путешественника то и дело прилетало хозяевам от неравнодушных красноярцев. Они следовали за своим питомцем по пятам. Но не успевали (подробнее).