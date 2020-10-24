Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 октября 2020: заболевших уже более 24000 человек

Количество заболевших коронавирусом растет Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 24 октября 2020 года в Красноярском крае за все время 24 203 подтвержденных диагноза (+259 за сутки). Выздоровели 17 410 человек (+201 за сутки). Умерли 619 пациентов (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 179 451 (за последние сутки +13 168).

Под наблюдением 5689 человек (+497 новых за сутки, снято с наблюдения - 332 человека).

Тем временем в регионе коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен уже на 90 процентов. А всего в регионе общее количество мест для больных коронавирусом – около четырех тысяч. Больше половины из них приходится на краевой центр, который лидирует по количеству заболевших. Эти данные привел глава министерства здравоохранения края Борис Немик. Подробнее здесь.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора с 24 октября в Красноярском крае вводятся ограничения из-за коронавируса. Губернатор Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирасной инфекции.

Снова введены ограничения для общепита Фото: Мария ЛЕНЦ

Что изменится? Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, прекращается работа предприятий общественного питания (это касается ресторанов, ночных клубов, кафе) с 23.00 до 7.00 часов утра. Организации общепита могут работать только навынос. Ограничение не распространяется на питание для работников организаций.

Временно приостанавливается проведение публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

На выставках и конгрессах могут одновременно находиться не более 200 человек (с учетом работников).

Министерству здравоохранения рекомендуется обеспечить бесплатные удаленные консультации для пациентов.

Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Управляющим компаниям рекомендуется усилить меры по дезинфекции и санитарной обработке контактных поверхностей в подъездах многоквартирных домов.

Тем, кому исполнилось 65 лет и старше необходимо соблюдать самоизоляцию, а работающим еще рекомендуется оформить листок нетрудоспособности.

Жителям рекомендовано носить маски Фото: Мария ЛЕНЦ

Запрещено посещение мест массового пребывания людей (в том числе детских площадок).

Рекомендуется посещать магазины и организации с 9:00 до 12:00 дня.

Гулять на улице можно в небольшой компании – максиму два человека. И то при соблюдении дистанции.

Заниматься спортом в таком же количестве, расстояние между присутствующими должно быть не менее 5 метров.

- Всем жителям края рекомендуется использовать маски при любом выходе на улицу, воздержаться от посещения общественных мест и по возможности осуществлять покупки дистанционно с доставкой на дом, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. - Но работа кинотеатров, театров, концертных организаций, торгово-развлекательных центров, физкультурно-спортивных организаций и прочих учреждений продолжится в прежнем режиме.