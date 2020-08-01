Информацию о вероятном столкновении в небе над Якутском трех самолетов проверят в правительстве республики

Информация о том, что в ночь на 1 августа над Якутском едва не произошла чудовищная трагедия, стремительно распространяется в соцсетях и новостных лентах. Упоминалось, что в одном из самолетов находился Айсен Николаев. Якобы, глава Якутии был в служебной командировке в Томпонском районе, где на сегодняшний день самая тяжелая ситуация с лесными пожарами.

А вот как ситуацию прокомментировали в пресс-службе главы республики и правительства Якутии:

«По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», которая распространяется в соцсетях и СМИ, Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая».

В правительстве также добавили, что Айсен Николаев не мог быть ни в одном из вышеупомянутых самолетов, поскольку работал в этот момент в Якутске.

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