Якутское село оказалось в кольце огня

Якутия в огне! Днем и ночью ведется борьба с лесными пожарами. 27 июля утром огонь почти вплотную подошел к селу Сватай Среднеколымского района. Там живут около 420 человек, большинство - женщины и дети.

- Это была стена огня, - вспоминают местные жители. – Казалось, что мы в огненном кольце.

От жилых домов до огненной стены, подгоняемой шквалистым западным ветром, оставалось всего 700 метров. Дым, гарь. Видимость нулевая.

Пришлось оперативно рыть минполосы Фото: портал Республики Саха (Якутия)

- В Сватае, кроме пожара, который находится в одном километре от села, образовался еще один пожар с другой стороны, - рассказал первый заместитель главы Среднеколымского района Руслан Гаврильев. - Огонь перебросило через речку. Это от деревни в двух километрах. С ночи в этой местности тоже идут усиленные работы. В Алеко - Кюеле работы тоже продолжаются. Также еще один пожар появился в пяти километрах от села Эбях. Это от порывистого ветра. Там тоже идут работы по локализации. Мы ждем вертолет для дополнительной переброски дизтоплива и материальных средств, в том числе пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей, в села, где рядом есть пожары.

К спасению поселка подключились многие жители Фото: портал Республики Саха (Якутия)

Ночью оперативно удалось проложить минполосу длиной два километра, шириной 20 метров травянистой местности. Также провели рубку лесов вокруг кладбища (куда направлялся пожар) шириной 40-50 метров, длиной 300 метров. Пока огонь удалось остановить, но опасность не миновала.

- Ситуация по пожарам напряженная, - соглашается Глава Момского района Иван Павлов Жара. - Земля сухая. Огонь перекидывает на сенокосные угодья, на сухую траву, потому все время приходится маневрировать. Стоит дым, потому уже отменены три авиарейса из Якутска в район. Вертолет с водосливным устройством поработал на пожарах рядом с селами Буор Сысыы и Хонуу, сегодня из-за дыма пока не вылетел на тушение. Работа проводится всеми имеющимися силами. Я попросил, чтобы дополнительные силы, прибывшие из Якутска, пока оставались здесь, помогали нам.

При тушении пожаров задействована авиация МЧС России Фото: МЧС Якутии

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 65 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем 257 630 гектар, при этом площадь активного горения составляет 386,4 гектар.

Для ликвидации потенциальной угрозы от новых возгораний задействована авиация МЧС России в Момском районе. На природном пожаре возле поселка Хонуу было произведено 25 сбросов и слито 75 тонн воды. Для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка в составе двадцати человек. За последние сутки в Республике пожаров не возникло и 6 ликвидировано.

На лесные пожары сбрасывают воду с воздуха Фото: МЧС Якутии

- За сутки площадь пожаров уменьшилась на 1 264,8 гектар за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля, - прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). - Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть - Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 55 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены.

Огонь прошел уже 257 630 гектар Фото: МЧС Якутии

В ближайшие часы по прогнозам синоптиков погода в Якутии изменится. Должны пройти ливни и грозы. Возможно, это позволит снизить пожароопасную обстановку.

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