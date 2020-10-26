Вредная свинина

Фото: Россельхознадзор

В Дудинском морском порту установлен факт поставки 2,6 т мяса свинины на кости мороженой отечественного производства с нарушением требований действующего законодательства. Продукция поступила морским транспортом через порт Мурманска из Ленинградской области в адрес юридического лица, осуществляющего переработку мяса.

Фото: Россельхознадзор

Специалисты установили, что на маркировке упаковочной тары свинины даты выработки мяса не соответствуют дате выработки, указанной в ветеринарном сопроводительном документе. Оборот мяса приостановлен. Мясосырье направлено в лабораторию ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» для проведения экспертизы. По факту выявленного нарушения ветеринарных требований возбуждено административное производство.

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