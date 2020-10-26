Почва загрязнена

Фото: Россельхознадзор

Проведена проверка информации о факте нарушения земельного законодательства на землях, используемых овощеводами в Березовском районе. В ходе рейдового осмотра и обследования 11 земельных участков общей площадью 263 га было установлено, что при выращивании овощной продукции допущено захламление земель отходами производства на площади 1,5 га, при этом 29 га зарастают сорной растительностью, в том числе коноплей. Были отобраны пробы почвы, проведены исследования и выяснено, что почвы на площади 175 га загрязнены подвижным фтором и нитратным азотом.

Фото: Россельхознадзор

Землепользователи будут привлечены к ответственности за невыполнение мероприятий по защите земель и охране почв. Собственники будут обязаны устранить допущенные нарушения и привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

Архив журнала "Земля и люди на Енисее"