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Земля и люди

Персики с плодожоркой

На рынке в Красноярске выявлены зараженные восточной плодожоркой персики
Источник:kp.ru
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Фото: Россельхознадзор

Фото: Россельхознадзор

На оптовом рынке «Южный» в Красноярске выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. При досмотре персиков, ввезенных автомобильным транспортом из Киргизской Республики, были выявлены признаки наличия во фруктах карантинного организма – восточной плодожорки, что подтверждается заключением экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Завоз плодожорки осуществляется в результате транспортирования ее с плодами, посадочным материалом и тарой всеми видами транспорта. Зараженная партия фруктов была уничтожена путем сжигания.

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