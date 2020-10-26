Персики с плодожоркой

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На оптовом рынке «Южный» в Красноярске выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений. При досмотре персиков, ввезенных автомобильным транспортом из Киргизской Республики, были выявлены признаки наличия во фруктах карантинного организма – восточной плодожорки, что подтверждается заключением экспертизы Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Завоз плодожорки осуществляется в результате транспортирования ее с плодами, посадочным материалом и тарой всеми видами транспорта. Зараженная партия фруктов была уничтожена путем сжигания.

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