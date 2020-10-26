«Высокие результаты в сельском хозяйстве – не случайность»

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- Александр Николаевич, пока рано говорить об отраслевых итогах года, поговорим об этом в ноябре. Но сейчас уже можно сказать, каким выдался для аграриев этот непростой во всех смыслах год?

- Да, год для всех сложный и по сложившейся ситуации с пандемией, и по погодным условиям. На работу крестьян, конечно, в большей степени повлияла погода. Если сравнивать с прошлым годом, то отличия существенные – теплая зима, ранняя весна. Из-за этого посевная кампания началась на две недели досрочно, на некоторых территориях и того раньше. Естественно, что цикл выращивания сельхозрастений один и тот же: раньше посеяли, значит, и убирать будем рано. Уборочная началась тоже примерно на пару недель раньше. А начало-середина августа у нас период дождей. И хлеб подошел, и технику пора в поле выводить… Из-за дождей многие хозяйства не могли пустить в работу комбайны – грязь, слякоть. Особенно в восточной группе районов, пострадали и наши таежные северные территории. Но если в целом говорить о том, как работали люди в период уборочной, как мы были технически готовы к этому процессу, то кампания почти не отличается от прошлого года. В крае всегда большая степень готовности и большая организованность. Темпы уборки в процентных показателях примерно одинаковые с прошлым годом. Уборка была хорошо организована на всей территории края. Сегодня она перешла в заключительную фазу.

Александр Походин, заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края

- Урожайность хорошая?

- По урожайности мы опережаем мыслимые и немыслимые показатели. Впервые в истории региона средняя урожайность зерновых и зернобобовых выше общероссийской. Она составила 32 центнера с гектара, больше на 6 центнеров по сравнению с прошлым годом. Общероссийский же показатель – 28,9 центнера с гектара. Краевые аграрии уже намолотили 2,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 885 тысяч гектаров, что составляет 94% от плана.

32 центнера с гектара – уникальный результат, о котором мечтали многие аграрии. Для крестьян это был некий ориентир, символическая планка. Мы шли к этому долгие годы. Кто-то подтрунивал, не верил, что всерьез такое возможно – преодолеть рубеж 30 центнеров.

В действительности при разговоре об урожайности нужно оперировать двумя цифрами. Первая – показатели бункерного веса, объем зерна, который приходит с полей. И вторая – показатели после доработки – очистки, сушки. В прошлом году аграрии края добились рекордной урожайности зерновых 23,9 центнера в весе после доработки, так называемом «амбарном весе». И это был рекорд. Но тогда урожай с полей пришел 27 центнеров с гектара. Завершим уборочную, подведем итоги, посчитаем.

- А как складывается ситуация в крае с другими сельхозкультурами?

- Если говорить о других направлениях аграрного производства, то последние 5-6 лет в регионе выращивается уникальная культура – рапс. Серьезно заниматься зерновым рапсом как масличной культурой в России в целом и в крае в частности стали относительно недавно. Пессимисты говорили: «Зачем нам это нужно, вот научились выращивать зерновые и зернобобовые, край и так 17 лет лидирует в СФО, зачем браться за то, в чем есть серьезные риски». Но мировой спрос на эту культуру очень высокий. Рапс позволяет производить разную продукцию – от пищевой, такой, как рапсовое масло, до технической, горюче-смазочных материалов. А жмых рапса идет на корма для сельхозживотных. Поэтому заниматься рапсом выгодно. Наши предприятия, которые уловили этот тренд и рискнули возделывать рапс, получили хороший результат. И в прошлом году край стал лидером в Российской Федерации по объему производства семян рапса. Мы тогда собрали 183 тысячи тонн, и после подведения российских итогов оказалось, что больше не собрал никто. К сожалению, об этом рекорде немногие знают у нас в крае.

И в этом году мы снова первые в России в этой культуре показали большой и сильный результат. На 23 октября намолочено 277 тысячи тонн при средней урожайности 22,3 центнера с гектара.

Посевная площадь рапса у нас самая большая в России, порядка 138 тысяч гектаров засеяли. За нами идет Алтайский край, но они переживают не очень хорошие времена. На их долю выпали большие испытания: была непогода весной, лето капризное, урожайность там невысокая.

Заниматься рапсом - кропотливый, тяжелый труд: подбор семян, освоение новых технологий. В этой области у нас еще много резервов, которые позволят наращивать объемы производства и увеличивать урожайность культуры. А уж работать наши крестьяне умеют. Так, урожайность рапса в этом году на 5,5 центнера с гектара выше, чем в прошлом.

По другим культурам – картофеля накопано 79 тыс. тонн, овощей убрано 33 тыс. тонн. Но овощи – та культура, которую мы продолжаем убирать весь октябрь. Мы во многом зависим от нашего сурового сибирского климата. Но наши аграрии подготовлены, достаточно сильны и сделали все, что от них зависело, чтобы вырастить качественный урожай и собрать его.

- Александр Николаевич, зерновые идут плюсом в сравнении с прошлым годом, урожайность рапса растет – за счет чего удается достичь роста показателей?

- Нарабатываем опыт, оттачиваем технологии, работаем с семенами по предотвращению всяких напастей, насекомых-вредителей, болезней растений. Все это в целом – технологии, которым уделяем серьезное внимание. Вместе с учеными, на практике отрабатываем все до мелочей. Например, глубина заделки удобрений – на какую глубину положить зерно и удобрения, когда это сделать, когда провести обработку для удаления сорняков и многие другие тонкости. Опыт Красноярского края уникален как раз в этом – в детальной проработке каждой, казалось бы, мелочи. Именно поэтому 17 лет подряд край занимает позиции лидера в Сибирском федеральном округе. Без ложной скромности, мы первые и среди регионов Уральского и Дальневосточного округов. При том, что край является зоной рискованного земледелия. Сравните – средняя урожайность по СФО 17,3 центнера с гектара, и наши – 32. Так что лидерство – не случайность, а результат труда и примененных технологий. Кроме того, в крае хорошая, качественная, многолетняя государственная поддержка развития агропромышленного комплекса. И главное – наши сельчане, которые самоотверженно трудятся. Знаете, не совсем правильно вспоминать о них только пару раз в год – в профессиональный праздник и по результатам уборочной. Помнить и говорить об их достижениях нужно постоянно! И чаще благодарить за нелегкий крестьянский труд.

Архив журнала "Земля и люди на Енисее"