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Спорт

«Енисей» впервые в истории обыграл «Спартак»

Но в плей-офф Кубка России по футболу вышел московский клуб
Кирилл ОБУХОВ
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Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Матч «Енисея» и «Спартака» 21 октября 2020 носил больше контрольный характер, нежели официальный. Ситуация сложилась таким образом, что красноярцам нужно было побеждать со счётом 4:0 и крупнее, а провернуть этот финт с «красно-белыми» тяжело даже российским грандам. Поэтому обе команды могли сыграть в своё удовольствие — если, конечно, так можно назвать матч в Сибири на открытом воздухе.

Правда, холодный вечер не испугал красноярских болельщиков, которые раскупили билеты задолго до начала игры. Выделенная квота в 3500 мест быстро закончилась, и в интернете активизировались просители «лишнего билетика», перекупщики и прочие околофутбольные деятели всех мастей. В лучшие времена матч со «Спартаком» собрал бы и 10, и 15 тысяч зрителей, но коронавирусные ограничения наложили свой отпечаток.

Стартовый состав Енисея

Стартовый состав Енисея

Москвичи не стали выпускать на поле всех своих лидеров, решив поберечь их для чемпионата России. Не сыграли в этом матче два Александра — нападающий Соболев и вратарь Максименко. А вот их тёзка Кокорин вышел — эпатажному герою светско-криминальных хроник нужно набирать форму даже в таких, казалось бы, бессмысленных матчах. Ему в подмогу были направлены ЭзекильПонсе и Зелимхан Бакаев — таким образом, этот треугольник должен был таранить защитные редуты «Енисея».

За "Спартак" играл Александр Кокорин. Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

За "Спартак" играл Александр Кокорин. Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Начало матча осталось за московскими гостями, но красноярцы, перетерпев несколько атак, забрали мяч и стали нагнетать на чужие ворота. Очень активно смотрелись Никита Глушков, Александр Зотов и Михаил Комков, своими перемещениями запутавшие спартаковцев. Но до ударов дело доходило редко, а контратаки москвичей опасности не таили. За весь первый тайм был один реальный момент открыть счёт: перед перерывом Кокорин вбегал в штрафную, и голкипер Михаил Опарин кинулся ему в ноги — Александр упал, но арбитр не стал назначать пенальти.

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Во втором тайме «Енисей» резко начал и практически сразу же забил: на 47-й минуте Глушков красиво обыграл нескольких защитников и выкатил мяч на Хуана Лескано, которому оставалось просто попасть по пустым воротам, и он это сделал. Выйдя вперёд, красноярцы отдали инициативу, но «Спартак» этим не воспользовался. Кокорин, Бакаев и Понсе покинули поле, так и не сумев проявить себя во всей красе — хотя Эзекиль, справедливости ради, несколько раз потревожил Опарина. В конце игры «Спартак» выпустил молодёжный состав, понимая, что от поражения турнирная ситуация не поменяется.

«Енисей» победил со счётом 1:0, но это победа, скорее, для истории. Практической пользы она не несёт: в плей-офф Кубка России прошёл «Спартак». Но победить статусный клуб, пусть и не в оптимальном составе, всегда почётно. Теперь этот успех встанет на одну полку с победами над «Рубином» и ЦСКА, добытыми несколько лет назад.

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Спорт: ФУТБОЛ

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