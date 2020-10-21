«Енисей» впервые в истории обыграл «Спартак»

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Матч «Енисея» и «Спартака» 21 октября 2020 носил больше контрольный характер, нежели официальный. Ситуация сложилась таким образом, что красноярцам нужно было побеждать со счётом 4:0 и крупнее, а провернуть этот финт с «красно-белыми» тяжело даже российским грандам. Поэтому обе команды могли сыграть в своё удовольствие — если, конечно, так можно назвать матч в Сибири на открытом воздухе.

Правда, холодный вечер не испугал красноярских болельщиков, которые раскупили билеты задолго до начала игры. Выделенная квота в 3500 мест быстро закончилась, и в интернете активизировались просители «лишнего билетика», перекупщики и прочие околофутбольные деятели всех мастей. В лучшие времена матч со «Спартаком» собрал бы и 10, и 15 тысяч зрителей, но коронавирусные ограничения наложили свой отпечаток.

Стартовый состав Енисея

Москвичи не стали выпускать на поле всех своих лидеров, решив поберечь их для чемпионата России. Не сыграли в этом матче два Александра — нападающий Соболев и вратарь Максименко. А вот их тёзка Кокорин вышел — эпатажному герою светско-криминальных хроник нужно набирать форму даже в таких, казалось бы, бессмысленных матчах. Ему в подмогу были направлены ЭзекильПонсе и Зелимхан Бакаев — таким образом, этот треугольник должен был таранить защитные редуты «Енисея».

За "Спартак" играл Александр Кокорин. Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Начало матча осталось за московскими гостями, но красноярцы, перетерпев несколько атак, забрали мяч и стали нагнетать на чужие ворота. Очень активно смотрелись Никита Глушков, Александр Зотов и Михаил Комков, своими перемещениями запутавшие спартаковцев. Но до ударов дело доходило редко, а контратаки москвичей опасности не таили. За весь первый тайм был один реальный момент открыть счёт: перед перерывом Кокорин вбегал в штрафную, и голкипер Михаил Опарин кинулся ему в ноги — Александр упал, но арбитр не стал назначать пенальти.

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

Во втором тайме «Енисей» резко начал и практически сразу же забил: на 47-й минуте Глушков красиво обыграл нескольких защитников и выкатил мяч на Хуана Лескано, которому оставалось просто попасть по пустым воротам, и он это сделал. Выйдя вперёд, красноярцы отдали инициативу, но «Спартак» этим не воспользовался. Кокорин, Бакаев и Понсе покинули поле, так и не сумев проявить себя во всей красе — хотя Эзекиль, справедливости ради, несколько раз потревожил Опарина. В конце игры «Спартак» выпустил молодёжный состав, понимая, что от поражения турнирная ситуация не поменяется.

«Енисей» победил со счётом 1:0, но это победа, скорее, для истории. Практической пользы она не несёт: в плей-офф Кубка России прошёл «Спартак». Но победить статусный клуб, пусть и не в оптимальном составе, всегда почётно. Теперь этот успех встанет на одну полку с победами над «Рубином» и ЦСКА, добытыми несколько лет назад.

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