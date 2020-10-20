Рекомендации работодателям в связи с коронавирусом в Красноярске 2020: что делать, если у работника выявлен COVID-19

Публикуем рекомендации работодателям в связи с коронавирусом в Красноярске 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Обстановка и коронавирусом в Красноярском крае становится все напряженнее. Количество заболевших растет, а заполненность больниц пациентами с COVID-19 приближается к 90 процентам. Публикуем рекомендации работодателям в связи с коронавирусом в Красноярске 2020.

Накануне губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба, на котором подчеркнул - что ситуация в Красноярском крае сложная, но контролируемая.

- Наши медучреждения готовы работать в условиях подъема заболеваемости: речь идет о необходимом количестве аппаратов ИВЛ, резерве коечного фонда, решен вопрос с обеспечением средствами индивидуальной защиты, медпрепаратами. Медперсонал имеет достаточный опыт, протоколы лечения. Однако стоит отметить, что наши земляки устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности. Сейчас важно обеспечить максимально жесткое соблюдение элементарных требований. Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра должно стать нормой для каждого жителями Красноярского края. В весенний и летний периоды у нас была серьезная практика закрытия предприятий, которые нарушали требования, снятия автобусов с линий. Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей.

Между тем, красноярцев волнуют вопросы не только медицинского характера. Для тех, кто работает, важны и другие моменты – правила перехода на удаленку, оформление больничных.

На самые распространенные по просьбе «КП» ответил Алексей Царёв, эксперт в области управления персоналом и трудового права.

ВАЖНО ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

– Каков план действия работодателя в случае выявления у работника COVID-19?

– Прежде всего, в условиях пандемии каждый работодатель должен иметь локальный нормативный документ, в котором прописаны действия работника и работодателя по предупреждению завоза и распространения любой вирусной инфекции. Далее действия работодателя будут завесить о того, где находился заболевший работник в момент установления факта заражения.

Если на рабочем месте или посещал его, находясь на дистанционной работе, и заболел, то работодатель должен сделать следующее.

1. Выявить круг всех сотрудников, с которыми заболевший работник контактировал. К числу контактировавших относятся контакты первого уровня - лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным коронавирусом в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта, второго уровня - лица, имевшие возможный контакт с заболевшим в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта.

2. Издать приказ о недопуске на рабочее место работника и всех, кто с ним контактировал. При этом, заболевший работник в обязательном порядке оформляет листок нетрудоспособности (не зависимо от того, будет ли он лечиться дома или в стационаре). Контактные сотрудники также могут оформить листок нетрудоспособности или по договоренности с работодателем оформить режим дистанционной работы.

Если профиль деятельности предприятия не позволяет работать дистанционно, то на период самоизоляции можно оформить простой по независящим от работодателя причинам или по соглашению с работником предоставить ему ежегодный отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.

3. Обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший работник, после чего:

- ежедневно перед началом рабочего дня проводить бесконтактный контроль температуры тела работников с отстранением от нахождения на рабочем месте тех, у кого она повышена и (или) при наличии признаков инфекционного заболевания;

- обеспечить наличие при входе в организацию места обработки рук кожными антисептикамиили дезинфицирующими салфетками;

- не допускать массовый сбор сотрудников.

Если у работника на рабочем месте появились признаки простудного заболевания, то работодатель должен изолировать работника в отдельное помещение и вызвать врача, либо отстранить от нахождения на рабочем месте и проконтролировать, чтобы он самостоятельно вызвал медицинских работников из дома.

Если работник последние 14 дней не контактировал со своими коллегами и заболел, находясь на дистанционной работе, то работодателю никаких действий предпринимать не надо. В этом случае работнику будет выдано постановление об обязательной самоизоляции на 14 дней и листок нетрудоспособности. А если болезнь протекает в легкой форме, то по соглашению с работодателем листок нетрудоспособности можно заменить оформлением дистанционной работы.

Важно отметить, что работодатель не обязан сообщать ни в какие инстанции о заболевшем работнике. Информация обо всех контактах заболевшего предоставляется только при поступлении запроса Роспотребнадзора.