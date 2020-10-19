Работодателям в Красноярском крае рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы

Губернатор проверил работу поликлиник Фото: оперштаб

Губернатор Александр Усс проверил работу поликлиник в условиях распространения коронавируса. Он отметил, что на местах все организовано хорошо, но есть жалобы на работу колл-центров и трудности при записи на прием к врачу. С этими проблемами глава региона поручил разобраться.

После в режиме видеоконференции прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

На входе нужно обработать руки Фото: krskstate.ru

- Наши медучреждения готовы работать в условиях подъема заболеваемости, - сказал Александр Усс. - Речь идет о необходимом количестве аппаратов ИВЛ, резерве коечного фонда, решен вопрос с обеспечением средствами индивидуальной защиты, медпрепаратами. Медперсонал имеет достаточный опыт, протоколы лечения. Однако стоит отметить, что наши земляки устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности. Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей.

В Красноярском крае ситуация с коронавирусом не самая простая. С начала пандемии заболели 23194 человека. Выздоровели 16 703 жителей. Умерли 602 пациента. Все говорят, что пришла «вторая волна», еще сильнее первой. Многие не понимают, почему с таким ростом заболеваемости COVID-19 не вводятся жесткие меры.

С проблемами глава региона поручил разобраться Фото: krskstate.ru

Что решили на заседании?

Рекомендовано продолжить проверки на объектах торговли, общественного питания, транспорта, в местах массового отдыха. Ужесточить меры ответственности для тех, кто систематически нарушает действующие ограничения. Остается под запретом работа ночных клубов. И всем работодателям рекомендуется по возможности максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

По мнению губернатора, важно обеспечить максимальное соблюдение элементарных требований: использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

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