Депутатская комиссия Заксобрания Красноярского края подготовила доклад по аварии на ТЭЦ в Норильске Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутатская комиссия Заксобрания края по расследованию причин аварии на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, была создана три месяца назад. Группа парламентариев объединилась, чтобы в силу своих полномочий, определить причины ЧП и дать оценку текущих и долгосрочных последствий. Месяц назад, в середине сентября, комиссия летала в Норильск, была на площадке ТЭЦ-3, затем в лагере спасателей, работающих на реке Амбарной, общалась с руководством НТЭК и администрацией северного города.

По итогам работы был подготовлен доклад – большой, на 97 страниц. Прежде, чем его предметно обсуждать, с содержанием должны ознакомиться все остальные члены депутатского корпуса. Ну, а пока о нем сегодня, 14 октября, поговорили на комитете по природным ресурсам и экологии.

Александр Симановский, председатель комитета, сообщил, что есть четыре версии аварии, но нет результатов экспертов, которые бы подтвердили любую из них. Специалисты Ростехнадзора как раз обрабатывают информацию, собранную на месте аварии во время полевых работ. Так что говорить об этом преждевременно.

В середине сентября депутатская комиссия побывала в Норильске на месте ЧП Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

И вообще искать виновных в ЧП должны компетентные органы. А сейчас есть другие важные темы. Например, социальная ответственность «Норникеля» перед коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Депутат Валерий Вэнго, представляющий в Заксобрании интересы Таймыра, подчеркнул:

- Люди, которые занимались охотой, другими видами традиционной деятельности, пострадали. Компания согласилась с цифрами, которые представили общественность и власти Таймыра. Это порядка 170 миллионов рублей, которые пойдут на компенсацию ущерба как общинам, так и физическим лицам. Речь идет примерно о 700 гражданах района. И, наконец, 25 сентября, в Москве, компания заключила соглашение с общественными организациями КМНС. По нашим предложениям в течение пяти лет компания согласилась финансировать наши мероприятия на сумму 2 миллиардов рублей.

Добавим, что «Норникель» утвердил план содействия социально-экономическому развитию всего Таймырского Долгано-Ненецкого района. План рассчитан до конца 2024 года.

Доклад депутатской комиссии будет доработан с учетом всех предложений, в следующий раз его рассмотрят 13 ноября.

Справочно: 19 мая этого года произошла разгерметизация резервуара № 5, расположенного на территории хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 Норильска (находится в собственности дочерней компании «Норникеля» АО НТЭК). В результате хранившееся там дизельное топливо в объеме около 21,2 тысяч тонн разлилось и попало в окружающую среду. К настоящему времени весь загрязненный грунт вывезен с места для последующей рекультивации. С водоемов до наступления холодов собран почти весь объем попавших туда нефтепродуктов.