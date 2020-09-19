Не нужно искать виноватых, главное сделать выводы: депутаты Заксобрания края побывали на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

По мнению депутата Владимира Демидова, нужно опираться на выводы ученых Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильск прилетели депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Это комиссия депутатского расследования ЧП на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, которое произошло в конце мая этого года. Первым делом побывали на месте аварии. Скажем так: панорама сильно изменилась. Сейчас там работает тяжелая техника, сооружена дамба, отделяющая площадку нефтехранилища. Лопнувший резервуар полностью демонтирован. Еще два резервуара после тщательной проверки и профилактического ремонта готовят вернуть в действие: специалисты осмотрели все швы, сделали замеры надежности, выкрасили в снежно-белый цвет (добавим, что «побелели» все нефтяные емкости, принадлежащие компании, и на других промплощадках – в Дудинке, в Снежногорске, это позволит визуально определять даже малейшую протечку топлива).

Все емкости для хранения нефтепродуктов красят в белый цвет Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Также депутатам показали крытый ангар, куда была свезена вся загрязненная почва с участка возле ТЭЦ-3 и где она ожидает, когда специалисты определят способ ее очистки или утилизации. После чего на вертолете комиссию доставили в лагерь спасателей на реку Амбарную, там они сами могли увидеть, как происходит очистка воды от нефтепродуктов. Добавим, что основная часть работы уже завершена – с акватории Амбарной откачано более 25 тысяч кубометров водно-топливной смеси и перекачано на хвостохранилище «Лебяжье» для сепарации.

Все, что увидели, депутаты осмыслили, обдумали и на другой день обсудили вместе с администрацией Норильска и Таймыра. А по итогам поделились своими выводами.

Первым делом депутатская комиссия побывала на месте ЧП Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Александр Симановский, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края, считает, что такая поездка должна была случиться – нельзя делать какие-то выводы, не увидев все своими глазами. И в целом не нужно искать виноватых в этой ситуации – это дело компетентных органов.

- Для меня важно, чтобы методы безопасности, которые применяются сейчас в Норильске, перенести и на всю территорию края. В частности, необходимо создание экологической лаборатории возле каждого промышленного предприятия, которое негативно воздействует на окружающую среду. Нужно постоянно проводить исследования воды и почвы. Должен быть единый центр мониторинга, чтобы не было разночтений в показателях. И необходимо разработать мероприятия, которые послужат на пользу в будущем. Считаю, что нужно не только учитывать вину предприятия, но и учитывать недоработки властей региона. У нас есть наметки и конкретные предложения в изменения краевого и федерального законодательства.

Поврежденный резервуар демонтировали Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Людмила Магомедова полностью согласна с тем, что нужно работать на предотвращение подобных ситуаций:

- Для себя визуально отметила: проведены масштабные работы. И эти масштабы впечатляют. Особенно когда пролетаешь на вертолете и видишь, как производится зачистка воды. Мы опустились на берег реки Амбарной и узнали, в каких условиях люди работают. Немалые деньги вложены. «Норникель» оперативно отреагировал и более 10 миллиардов рублей вложил в ликвидацию последствий. Возможно, придется вкладываться еще, пока не завершатся все мероприятия.

Сейчас рядом с ТЭЦ-3 осталось два резервуара, которые посте ЧП опустошили, чтобы провести тщательную профилактику Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Людмила Магомедова представляет в краевом парламенте интересы жителей Норильска, поэтому преследует свою цель: куда пойдет штраф, который, возможно, придется заплатить «Норникелю» за ущерб? По сумме пока определяются, поскольку есть ряд параметров, которые не были учтены при подсчете Росприроднадзора. Она настаивает, чтобы основная доля штрафа пошла для жителей города Норильска, на обеспечение их благополучия и на восстановление экологии. Ведь по факту именно норильчане сейчас обеспечивают налоговыми поступлениями и бюджет Красноярского края, и федеральный бюджет.

Площадку возле резервуаров укрепили дамбой Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

По мнению Владимира Демидова сейчас по факту аварии на ТЭЦ работает много проверяющих, контролирующих и следственных органов. Но важно дождаться выводов ученых – результатов той самой Большой норильской экспедиции, которые провели колоссальное количество замеров и проб для установления истинных масштабов и причин загрязнения.

Комиссия делает акцент на том, что сейчас в приоритете – не допустить повторения подобного. Ведь Сибирь, не только ее арктическая зона, – сырьевой регион, здесь находятся крупнейшие промышленные предприятия, которые добывают природные ресурсы из земли, оказывая воздействие на окружающую среду. Разработать алгоритмы предотвращения подобных ЧП, поделится опытом с другими – вот о чем сейчас нужно думать.