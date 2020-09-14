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На Таймыре можно построить заводы по разведению ценных пород рыб

Так считают ученые и «Норникель» готов реализовать такие проекты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре можно построить заводы по разведению ценных пород рыб

На Таймыре можно построить заводы по разведению ценных пород рыб

Фото: Мария ЛЕНЦ

Промышленный лов рыбы в озере Пясино на Таймыре не ведется с 1956 года. Здесь есть муксун, пелядь, ряпушка, хариус, сиг и чир, но в малых количествах. И вернуться в скором будущем к промышленному лову пока невозможно. Причины – недостаточная кормовая база, которой хватает только на поддержание существующей популяции. Есть ли тогда смысл разводить мальков и затем выпускать их в озеро? Ученые Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) отвечают: нет.

- Согласно проведенным исследованиям экосистемы озера, его естественные условия не располагают к появлению большого количества рыбы: из-за небольшой глубины Пясино сильно промерзает зимой и пересыхает летом, - рассказал заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Михаил Гладышев. - Если мы хотим эксплуатировать водные биологические ресурсы, то лучше эту рыбу выращивать в заводских условиях, а не выпускать ее в водоемы, где она для начала умрет от голода. К примеру, как это сделали с семгой в Норвегии, там 90% этой рыбы – выращиваются. А наша ведь рыба ценнее семги.

В Норвегии 90% рыбы выращивают на заводах, а таймырская рыба ценнее семги

В Норвегии 90% рыбы выращивают на заводах, а таймырская рыба ценнее семги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в июне этого года, когда проходило совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском, обсуждали, в том числе, восстановление экологии. И руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил: в Красноярском крае недостаточно заводов по воспроизводству рыб. Президент «Норникеля» Владимир Потанин отреагировал: компания готова участвовать в создании дополнительных мощностей. И вот теперь, получив результаты исследований ученых, можно скорректировать планы и построить заводы уже по выращиванию ценных промысловых пород.

Это завод по выращиванию рыбы на Красноярском водохранилище. На Таймыре можно построить подобный

Это завод по выращиванию рыбы на Красноярском водохранилище. На Таймыре можно построить подобный

Фото: Мария ЛЕНЦ

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