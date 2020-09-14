На Таймыре можно построить заводы по разведению ценных пород рыб Фото: Мария ЛЕНЦ

Промышленный лов рыбы в озере Пясино на Таймыре не ведется с 1956 года. Здесь есть муксун, пелядь, ряпушка, хариус, сиг и чир, но в малых количествах. И вернуться в скором будущем к промышленному лову пока невозможно. Причины – недостаточная кормовая база, которой хватает только на поддержание существующей популяции. Есть ли тогда смысл разводить мальков и затем выпускать их в озеро? Ученые Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) отвечают: нет.

- Согласно проведенным исследованиям экосистемы озера, его естественные условия не располагают к появлению большого количества рыбы: из-за небольшой глубины Пясино сильно промерзает зимой и пересыхает летом, - рассказал заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Михаил Гладышев. - Если мы хотим эксплуатировать водные биологические ресурсы, то лучше эту рыбу выращивать в заводских условиях, а не выпускать ее в водоемы, где она для начала умрет от голода. К примеру, как это сделали с семгой в Норвегии, там 90% этой рыбы – выращиваются. А наша ведь рыба ценнее семги.

В Норвегии 90% рыбы выращивают на заводах, а таймырская рыба ценнее семги Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в июне этого года, когда проходило совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском, обсуждали, в том числе, восстановление экологии. И руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил: в Красноярском крае недостаточно заводов по воспроизводству рыб. Президент «Норникеля» Владимир Потанин отреагировал: компания готова участвовать в создании дополнительных мощностей. И вот теперь, получив результаты исследований ученых, можно скорректировать планы и построить заводы уже по выращиванию ценных промысловых пород.