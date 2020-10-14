В Красноярске задержали рейс в Анталью из-за неисправности самолета

Отдых в Турции задержали на девять часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на коронавирус и длительный перерыв в международном авиасообщении, сейчас туристические чартеры возобновлены. Но не без проблем. Так, сегодня стало известно о том, что рейс авиакомпании «Азур Эйр» из Красноярска в Анталью с промежуточной посадкой в Самаре задержан на девять часов.

Вылет планировался 14 октября в 1.45 по местному времени, однако из-за технической неисправности самолета Boeing 737-800 отложен до прибытия резервного воздушного судна. А это девять часов ожидания. Все пассажиры, 186 человек, обеспечены напитками и питанием, желающие (61 человек) размещены в гостинице.

Красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса. В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства в части своевременности предоставления резервного воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.

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