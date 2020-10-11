Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утечки в Ангару 500 литров нефтепродуктов. Фото: СК России

По факту разлива дизельного топлива в Ангару было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).

Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. В настоящее время на месте аварии введен режим ЧС местного значения.

Вот что удалось установить к настоящему времени. ЧП произошло еще 2 октября в Кежемской районе, в 196 километрах от города Кодинска. В нежилом ныне поселке Новая Кежма находится база Приангарского ЛПК. Баржа, на которой транспортировалась цистерна с нефтепродуктами, также принадлежит предприятию. Емкость старая, изношенная в процессе многолетней эксплуатации. Не выдержала, лопнула – и дизтопливо вытекло прямо в Ангару, «чем была создана угроза причинения существенного вреда здоровью и окружающей среде» - говорится в материалах уголовного дела.

Известно о случившемся стало только 9 октября, то есть спустя неделю. В администрации района было созвано экстренное совещание, создана комиссия, введен режим ЧС районного масштаба. Вызваны спасатели, экологи, идет работа по сбору нефтепродуктов. Ну, а следствию в рамках уголовного дела предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

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