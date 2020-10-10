В Ангару вылилось около 500 литров дизтоплива: в Кежемском районе Красноярского края введен режим ЧС

В реку вылилось около 500 литров дизтоплива Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Вот что говорится в официальном сообщении ведомства:

«С 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара».

По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, ЧП произошло еще 2 октября. В Ангару вылилось около 500 литров дизельного топлива с баржи. Но об этом стало известно лишь 9 октября.

- При раскачке баржи с топливом в нежилом поселке Новая Кежма, где находится база «Приангарская ЛПК», произошел разлив топлива 0,5 тонн в реку, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск дежурный ЕДДС Кежемского района. - Угрозы для населения нет. Вчера в 19.15 была собрана комиссия по ЧС районной администрации, которая сегодня утром выехала на место ЧП в двух направлениях – одна по левому берегу через поселок Таежный, вторая по правому через населенный пункт Недокура. Связи пока с ними нет.

По словам специалиста, начата уборка нефтепродуктов, для этих целей используется сорбент. Также планируется установка боковых заграждений. 11 октября в Кежемский район прибудут экологи из регионального министерства экологии, которым возьмут необходимые пробы, чтобы в дальнейшем оценить какой ущерб был нанесен окружающей среде.

На месте происшествия уже работают полицейские, следователи, краевые спасатели, а также представители прокуратуры.

- Одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера - цистерны, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. - Расследование происшествия поставлено на контроль в прокуратуре края. Для установления всех обстоятельств происшествия организован выезд всех оперативных подразделений края.

Добавим, что режим ЧС введен и на территории Юксеевского сельсовета Большемуртинского района на предприятии «Север». По информации ЕДДС района, там распили бочку с отходами ГСМ, в результате чего они попали в канаву.