Красноярские школы из-за коронавируса досрочно уходят на каникулы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Красноярска отправляют на досрочные каникулы из-за коронавируса - с 28 сентября до 7 октября. Уже известно, что занятия отменили в гимназии №13, лицее №7 и школе 150 на Взлетке.

Детям выставят оценки за четверть, которая не продлилась и месяц. Сколько именно учеников/педагогов заболели, пока не сообщается. Между тем в школах проходит санитарная обработка помещений, принимаются все необходимые меры.

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