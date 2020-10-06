Ничего святого: в Красноярске пойдут под суд экс-министр соцполитики и чиновницы, обобравшие ветеранов Великой Отечественной

На фото - экс-министр Галина Пашинова.

В Красноярске близится к завершению одно из резонансных дел последнего времени: высокопоставленные чиновники – вплоть до министра соцполитики – обобрали ветеранов Великой Отечественной войны.

Эта история вскрылась два года назад – осенью 2018-го. Поначалу в нее даже не верилось: люди с солидным положением и таким же доходом залезли в карман к старикам? Быть не может! Оказалось – вполне.

Напомним, тогда на скамье подсудимых оказались Наталья Колягина - бывший первый замминистра, и Ольга Гилева – экс-начальник отдела по делам ветеранов. Обе они, по информации СК и ФСБ, обставили квартиры бытовой техникой, которая предназначалась для ветеранов Великой Отечественной войны - как подарок ко Дню Победы.

А это Наталья Колягина.

По данным силовиков, чиновницы заключили ряд контрактов на покупку подарков с аффилированной фирмой, принадлежащей родственнику Гилевой. Контракты были мелкими, каждый на сумму до 100 тысяч рублей, - чтобы избежать процедуры торгов. Однако общая сумма достигла миллионов рублей. Затем, чтобы отвести глаза проверяющим, чиновницы на 100 тысяч купили мелкую бытовую технику – мультиварки, тостеры, утюги и чайники. Большую часть из оставшихся миллионов рублей чиновницы «попилили», а на какую-то сумму купили быттехнику для квартир, в которых живут.

... На заседании суда, где выбирали меру пресечения, обе рыдали. Вспоминали о детях и стареньких родителях, что у них на иждивении. И суд отправил чиновниц под арест – правда, домашний. А пока шло расследование по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Каждой, кстати, грозило до 10 лет лишения свободы.

Ольга Гилева, она в голубом, говорит с адвокатом. Фото: Ася ЖУКОВА

Позже стало известно: проворачивать такие дела втайне от начальства вряд ли было возможно. Под подозрение попала министр соцполитики Галина Пашинова. Ей вменяется «Превышение должностных полномочий, совершенное занимающим государственную должность Российской Федерации».

И вот следствие завершено. материалы переданы в суд. Если вина бывших чиновниц будет доказана, им грозят серьезные сроки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ СК

- С 2017-го по 2018 год первый заместитель министра социальной политики Красноярского края и трое сотрудников коммерческой организации похитили более 4,2 миллиона рублей, выделенные из бюджета края на приобретение подарков ветеранам ко Дню Победы. Взамен ценных подарков ветеранам были вручены более дешевые - в меньшем количестве.

Оставшиеся деньги обвиняемые присвоили. На тот момент действующая министр социальной политики Галина Пашинова, достоверно зная, что контракты на приобретение подарков не исполнены, подписала все документы, явившиеся основанием для перечисления денег коммерческой организации.

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