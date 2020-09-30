Анатолию Быкову суд продлил арест на два месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня днем, 30 сентября, в Железнодорожном районном суде состоялось очередное заседание по делу экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Решался вопрос о продлении его содержания под стражей. По мнению следователей подозреваемый в нескольких преступлениях Быков должен оставаться в СИЗО, так он не сможет влиять на ход следствия и свидетелей. Сторона защиты настаивает на обратном, ее бы устроило, если бы он находился под домашним арестом.

Решение суда таково: Анатолий Быков останется под арестом еще на два месяца – до 6 декабря.

Суд Железнодорожного района, где проходило судебное заседание Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что бывший депутат Заксобрания края был задержан 7 мая этого года по подозрению в причастности к организации заказного убийства двух человек. Затем его обвинили в организации преступного сообщества, в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору. А недавно ему инкриминировали организацию убийства по найму.

Добавим, накануне стало известно об исчезновении с личного банковского счета Анатолия Быкова крупной суммы денег, более миллиона рублей. Полиция проводит проверку.