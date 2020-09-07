В Красноярске третьеклассник заболел коронавирусом, весь класс отправили на карантин

В Красноярске заразившихся коронавирусом школьников и их одноклассников перевели на дистанционное обучение Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске учеников третьего класса в школе №34 отправили на дистанционное обучение. В одном из классов параллели ученик заболел COVID-19. Информацию подтвердили в управлении образования.

Известно, что дети контактировали друг с другом только 1 сентября. В тот день школьник присутствовал во время классного часа. После семья отправилась сдавать тест на коронавирус, поскольку стало известно, что заболел один из родственников. Анализ ребенка оказался положительным. Со 2 сентября заболевший школьник находится на карантине. Его учитель и одноклассники сейчас - на дистанционном обучении. В таком режиме им придется учиться 14 дней. В школе усилена дезинфекция помещений, а за учениками наблюдает медработник. В остальном школа продолжает работать в обычном режиме.

«В дальнейшем допускать заразившегося ребенка на занятия могут только при наличии справки от педиатра», – рассказали в управлении образования.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, подобная ситуация произошла в гимназии №7. В пятницу родителям сообщили, что ученикам не нужно приходить на уроки, поскольку будет проводиться дезинфекция.

- Учитель сказал, что коронавирусом заболел девятиклассник, - рассказала мама одного из учеников школы. – Их класс перевели на дистанционное обучение. Ну а у нас получился дополнительный выходной. Одни родители сказали «ура», другие - «ужас». Но ясно, что приятного мало.

Напоминаем, что в целях профилактики все школьники проходят термометрию на входе. На переменах каждый класс организовано выходит в определенную для него рекреацию. В это время кабинеты проветривают и проводят в них влажную уборку. В образовательных учреждениях дежурят медицинские работники. Если у ребенка заметят признаки заболевания, то его направят в медицинский кабинет, сообщат родителям и составят список тех, с кем он контактировал.

Только вот не все родители довольны повышенными мерами безопасности.

- Раньше можно было пропустить пару дней с обычным насморком, отлежаться, полечиться и снова на учебу, - рассказала красноярка Татьяна. – А сейчас все, ни одного дня пропустить нельзя, требуют справку.

В Управлении Роспотребнадзора считают такие меры оправданными. Ежедневно регистрируются новые случаи заражения COVID-19, поэтому еще рано расслабляться. Необходимо соблюдать меры безопасности, а также носить в общественных местах маски и соблюдать дистанцию.