15-летний подросток «заминировал» школу в Красноярском крае

Полиция выяснила, кто «заминировал» школу в городе Железногорске Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

«Это был прикол, шутка, у меня нет взрывчатки, никогда не было» - пытался оправдаться 15-летний подросток, житель города Железногорска в Красноярском крае. Его бы энергию – да в мирное русло, а шутки бы – на пользу обществу. Но вместо этого молодой человек «заминировал» школу. Позвонил и сообщил, что там находится взрывчатка. Хотел посмотреть реакцию и по наивности думал, что его ни за что не найдут и не накажут.

Однако даже если сообщения о минировании выглядят изначально сомнительными, силовики всегда реагируют на них с полной ответственностью: на место приезжает полиция, ОМОН, медики, пожарные и спасатели, кинологи с собаками. Проверяют объект от подвала до крыши.

Вот и на этот раз оперативники осмотрели всю школу и подозрительных предметов не нашли. А затем отработали и лже-минера. Сделать это нетрудно, ведь любой телефонный звонок, любой выход в интернет оставляет свой след.

Молодому человеку стоило бы ради расширения собственного кругозора почитать Уголовный кодекс РФ, тогда бы он знал, что за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (часть 2 статьи 207) ему грозит наказание до 5 лет свободы. И что уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.

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