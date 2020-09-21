В Красноярске сообщили о минировании института искусств Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро понедельника 21 сентября началось с тревожных новостей: поступило сообщение о минировании здания на проспекте Мира, 98. Точнее – филиала института искусств. По сообщении корреспондента «Комсомольской правды»-Красноярск с места события, сейчас у здания находятся несколько автомобилей спецслужб – спасатели и полиции. Есть пожарный автомобиль. Подъехали сотрудники Росгвардии, они просят всех отойди от здания, из которого уже вывели всех людей. В пресс-службе МЧС по краю пока никак не комментируют случившееся. Но алгоритм в таких ситуациях всегда такой: полная эвакуация людей из здание и проверка его на предмет взрывного устройства. Для этого на место прибыл кинолог со служебной собакой.

Добавим, что помимо филиала Сибирского государственного института искусств в этом здании находятся Управление министерства культура РФ по Сибирскому федеральному округу, Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. А также множество магазинов и бутиков.

На месте дежурит Росгвардия Фото: Мария ЛЕНЦ

Спецслужбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех прибывших на работу просят отойти подальше, на другую сторону улицы Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом здании находится филиал Сибирского института искусств Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентам показали безопасное направление Фото: Мария ЛЕНЦ