Красноярцев ожидают прохладные и дождливые выходные

В краевом центре на выходных будет прохладно Фото: Мария ЛЕНЦ

На предстоящих выходных в Красноярске будет по-осеннему прохладно и сыро. Поэтому зонтики и теплая одежда очень даже пригодятся.

Как сообщают специалисты Среднесибирского УГМС, уже в пятницу, 18 сентября, прилично похолодает в сравнении с предыдущими днями. В светлое время суток ожидается +19 градусов, но облачно и пасмурно. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Пока без осадков.

По предварительным прогнозам специалистов красноярского Гидрометцентра, в субботу, 19 сентября, уже облачно с прояснениями и небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Ночью ожидается всего +7 градусов, до утра будет лить дождь.

Осень вступает в свои права Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 20 сентября, еще прохладнее. В дневные часы около +15 градусов. Облачно, небольшой дождь. В ночные часы всего +4, облачно, но без осадков.

В понедельник и вторник на следующей неделе снова потеплеет до +20 градусов. Но ненадолго. Уже к среде температура воздуха понизится, и зарядят дожди.

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1 сентября по соцсетям стали ходить прощальные с летом картинки в стиле «В целом, это было неплохое лето. Я хотя бы остался жив». Можно поспорить: лето удалось вполне! А по наблюдениям синоптиков, последний месяц вообще стал уникальным – за сто лет наблюдений подобных теплых августов было всего пять. Какой будет осень? Начало сентября теплое, а вот с 5 числа нас ждет существенное изменение погоды – похолодание и осадки (подробнее).