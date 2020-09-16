Облегчил страданья молотком: в Красноярске не стали возбуждать дело по надругательству над собакой

В Красноярске не стали возбуждать дело по надругательству над собакой. Фото: паблик "Хатико".

В Красноярске отказано в возбуждении уголовного дела по надругательству над собакой. Получены результаты экспертизы, рассказали в паблике «Хатико – скорая помощь животным».

Напомним, эта дикая история произошла в конце августа на улице Щорса. Одного из местных жителей заподозрили в изнасиловании, а потом и попытке убийства собаки, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры группы «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи».

Вечером 23 августа женщина, живущая в одном из домов неподалеку, заметила странного прохожего – тот тащил к помойке… собаку. Объяснил: «Дохлая». Но тут собака принялась скулить. Свидетельница подняла крик, выскочили двое парней. Скрутили типа, вызвали полицию, позвонили зоозащитникам.

- Мужика забрали в дежурную часть, - вспоминают волонтеры. - Собаку срочно увезли в ветклинику «Акелла». Она в очень тяжелом состоянии. Домашняя, зовут Жуля, 10 лет. Как говорят местные, дед-хозяин притащил к себе приятеля, оба крепко выпили.

Хозяин поделился, что собака болеет уже три дня, ей плохо. И тогда гость предложить «решить проблему» - взял молоток и несколько раз ударил животное по голове. А потом вынес к мусорке. Врачи несколько часов пытались спасти Жулю. Красноярцы отправляли переводы «собаке со Щорса». Но в тот же день она умерла – раны были смертельными.

Этот шокирующий случай вызвал бурю в соцсетях. Люди не могли понять: как так можно? Живодеру грозил реальный срок - до четырех лет, если вина будет доказана.

Отказ в возбуждении дела. Фото: паблик "Хатико".

- Для подтверждения/опровержения нужна судебно-медицинская экспертиза – в рамках уголовного дела, - сообщила тогда «Комсомольской правде – Красноярск» Елена, она привезла Жульку ночью в клинику.

Спустя две недели пришли результаты экспертизы. Она показала: у собаки была тяжелая инфекционная болезнь, сильное нагноение. К тому же черепно-мозговая травма… Но надругательства не было. Поэтому не будет и дела.

КОММЕНТАРИЙ

- По данному случаю полицией была организована проверка в полном объеме, прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Опрошены очевидцы, свидетели, проведена экспертиза. В действиях данного гражданина не усмотрены признаки состава преступления, предусмотренные статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Окончательное решение об отказе в возбуждении уголовного дела было подписано представителями прокуратуры.

Надругательства над животным не было. Подозреваемый признался, что ударил собаку молотком из-за того, что она была сильно больна. По его словам, хотел добить, чтобы не мучилась. Понятно, что поступил бесчеловечно. Но в уголовном праве нет наказания за убийство собаки. Есть – за жестокое обращение с животными. За такие действия, если бы целенаправленно наносились страдания, увечья, смерть. Если бы он делал бы это в присутствии детей или других людей живодерскими методами. То есть целью было бы, чтобы собака мучилась. В данном случае он хотел избавить ее от страданий, что подтверждает также хозяин собаки. У него не было цели причинить страдания животному..

Собака болела, последние три дня не вставала. Мужчина пояснял, пришел в гости, с хозяином они распивали спиртное. Он сказал: «Что ты собаку мучаешь?» Тот ответил: «У меня рука сломанная, я не могу ничего сделать, ни полечить, не усыпить». Гость предложил: «Давай я ее добью, чтоб она не мучилась?». Цели причинять страданий, и уж тем более изнасилования не было. Возможно только общественное порицание.

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Эта шокирующая история произошла буквально только что в Кировском районе Красноярска - на улице Щорса. Здесь одного из местных жителей заподозрили в надругательстве, а потом и попытке убийства собаки, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры группы «Бездомный Пес|Центр защиты животных Соседи» (подробнее).