Надругался над собакой и пытался убить: в Красноярске спасают Жулю, пострадавшую от садиста

В Красноярске спасают собаку, пострадавшую от садиста. Фото: «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи».

Эта шокирующая история произошла буквально только что в Кировском районе Красноярска - на улице Щорса. Здесь одного из местных жителей заподозрили в надругательстве, а потом и попытке убийства собаки, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры группы «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи».

Вечер 23 августа. Женщина, живущая в одном из домов неподалеку, заметила странного прохожего – тот тащил к помойке… собаку. Конечно, окликнула, стала задавать вопросы: «Что происходит?». – Дохлая, - неохотно отозвался он. И тут собака принялась скулить. Мужик дернулся, давай запихивать бедолагу в пакет. Но свидетельница подняла крик, из дома выскочили двое парней. Сообразив, что творится что-то не то, позвонили зоозащитникам. Вызвали полицию, а сами удерживали подозреваемого.

- В итоге его забрали в дежурную часть, - делятся волонтеры. - Люди написали заявление. Собаку срочно увезли в ветклинику «Акелла». Она в очень тяжелом состоянии. Домашняя, зовут Жуля, 10 лет. Как говорят местные, дед-хозяин притащил к себе приятеля, оба крепко выпили. «Гость» в неадекватном состоянии это сделал, - у собаки, констатировали врачи, характерные травмы.

Сейчас Жулю пытаются спасти врачи. Красноярцы отправляют переводы «собаке со Щорса». А живодеру, который на нее напал, может грозить реальный срок – до четырех лет. Если его вина будет доказана.

- Для подтверждения/опровержения нужна судебно-медицинская экспертиза – в рамках уголовного дела, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» Елена, волонтер, который привезла Жульку ночью в клинику. – А мы будем бороться за малышку.

- Женщине, которая не прошла мимо, лучи любви и добра, - пишут в соцсетях. – Как и волонтерам. Собака, надеемся, выживет и поправится.

ВАЖНО

Как помочь Жуле?

Карта Сбербанка

4276 3100 3135 7108 Мария Александровна К. Через мобильныи банк - номер 89232954050.

ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК - номер кошелька 410 013 342 573 935.

Голодные телефоны: Мегафон 8-923-295-40-50, Билаи н 8-962-0800-330.

Pay Pal: Наш адрес: Hatiko-krsk@yandex.ru

QIWI кошелек 9232954050 номер кошелька: 89232954050

Баланс: ХАТИКО «СОБАКА СО ЩОРСА»

Обязательно напишите о переведеннои сумме, если помогли. Это необходимо для отчета.