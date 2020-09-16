Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 сентября 2020: более 14 тысяч человек смогли вылечиться от COVID-19

В крае продолжает действовать масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 16 сентября 2020 года в Красноярском крае 18 445 подтвержденных диагнозов (+101 за сутки). Выздоровели 14 376 человек (+89 за сутки). С начала пандемии умерли 523 пациента (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 876 535 (+2022 за последние сутки).

Под наблюдением 2472 человека (+192 новых за сутки, снято с наблюдения – 229).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что необходимо носить маску при посещении общественных мест и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Тем временем отменили обязательную 14-дневную изоляцию для пассажиров, прибывающих в аэропорты Норильска и Хатанги. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на севере края улучшилась. Изменения вступили в силу с 14 сентября. Указ опубликован на официальном портале краевого правительства.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.