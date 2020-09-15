На севере Красноярского края отменили режим двухнедельной изоляции для приезжих

Для прилетающих в Норильск отменили ограничительные меры Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

По просьбе главы Норильска в городе отменили обязательную 14-дневную изоляцию тех, кто прибыл в аэропорты Норильска и Хатанги. Об этом «Комсомольской правде» – Красноярск сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Изменения вступили в силу с 14 сентября. Указ опубликован на официальном портале краевого правительства. Решение об отмене ограничительных мер было принято, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции стабилизировалась.

Напомним, жители Красноярского края перешли на режим самоизоляции с 1 апреля. Летом ограничения поэтапно начали снимать. С 14 августа режим обязательной 14-дневной изоляции для прибывших из других городов в регионе отменили. Но на севере края он продолжал действовать. Все пассажиры, прибывшие в аэропорты Норильска и Хатанги, должны были провести 14 дней на самоизоляции по требованию сотрудников Роспотребнадзора. Они получали об этом соответствующее извещение. Сейчас эти правила соблюдать не нужно.

Добавим, что по данным оперативного штаба, в Норильске по итогу минувших суток не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии там заболели 776 жителей. На Таймыре – всего 109 человек.