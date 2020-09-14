Голосование в Красноярском крае 13 сентября 2020: подведены итоги. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае – как и по всей России - завершился единый день голосования. Напомним, в самом Красноярске выборов не было. А вот на территории региона прошли больше 500 кампаний:

- глав сельских и городских поселений определяли в 65 муниципалитетах;

- в 35 районах, 14 округах, больше чем 370 поселениях, сельских и городских состоялись выборы в представительные органы.

Общая численность избирателей там более миллиона человек, а точнее - 1 060 527.

ЯВКА

Какой была явка? По данным избиркома на 18 часов 13 сентября, наибольшую активность проявили в Ачинске, на выборах районного Совета депутатов – 58,15%. Средняя же явка равнялась 22%.

ПОБЕДИТЕЛИ

Итак, в Ачинске, где выбирали депутата в Законодательное собрание Красноярского края, победил Владимир Чернышенко (40,69%). В Норильске больше всего голосов собрал Юрий Захаринский, экс- министр энергетики края, бывший заместитель председателя правительства (55,73%).

Как информирует telegram-канал администрации края, по состоянию на 8 утра 14 сентября, на муниципальных выборах в регионе больше 72% от общего числа мандатов досталось представителям партии «Единая Россия».

ОФИЦИАЛЬНО

В единый день голосования в Красноярском крае состоялись дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания края третьего созыва по одномандатным избирательным округам: Ачинскому № 11 и Норильскому № 21, - передает избирком. -

По Ачинскому одномандатному избирательному округу № 11 из пяти кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрал Владимир Чернышенко, выдвинутый Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». За него проголосовали 40,69% пришедших на выборы. Явка составила 22,74% от общего числа избирателей в округе.

По Норильскому одномандатному избирательному округу № 21 из пяти кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрал Юрий Захаринский, выдвинутый Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». За него проголосовали 55,73% пришедших на выборы. Явка избирателей составила 5,43 %.

Председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин отметил, что при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания края от участников избирательного процесса ни в краевую, ни в окружные избирательные комиссии жалоб, влияющих на результаты голосования не поступило.

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