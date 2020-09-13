Голосование в Красноярском крае 13 сентября 2020: в регионе проходит более 500 выборов

Голосование в Красноярском крае 13 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 13 сентября, в Красноярском крае начался единый день голосования. Краевой центр стал исключением – в этом году здесь нет выборов, все депутаты на месте. А вот по краю, по информации крайизбиркома, назначены более 500 выборов в органы местного самоуправления разного уровня. Это:

- 65 избирательных кампаний по выборам глав сельских и городских поселений;

- выборы в представительные органы власти 35 муниципальных районов, 3 муниципальных округов, 11 городских округов, 21 городского поселения и более 350 сельских поселений.

Общая численность избирателей в муниципальных образованиях, в которых будут проходить выборы – 1 060 527 человек.

Так, по одному депутату Законодательного собрания Красноярского края предстоит выбрать в Ачинске и Норильске. В первом городе – парламентария выберут на смену Павлу Ростовцеву, который был назначен министром спорта Красноярского края. Во втором городе досрочно превратил свои полномочия Виталий Толстов.

Также в избиркоме проинформировали, что со 2 сентября в избирательных комиссиях муниципальных образований края началось досрочное голосование. Избиратели, которые по каким-то причинам не смогут прийти на участки 13 сентября, могли сделать это раньше: со 2 по 8 сентября – в избирательной комиссии своего муниципального образования, с 9 по 12 сентября – в участковой избирательной комиссии.

Добавим, что на 10 часов утра информации о нарушениях не зафиксировано, все 1,5 тысячи избирательных участков открылись вовремя.