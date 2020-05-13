Во дворах Красноярска появилась сирень Победы

Акция «Победная сирень» в год Великой Победы стала частью большого проекта «Сиреневый день», который вот уже несколько лет подряд Красноярский алюминиевый завод и «Комсомолка» проводят в нашем городе. Ежегодно 250 кустов сирени становятся украшением уже существующих и новых зеленых уголков Красноярска.

Этой весной пандемия изменила планы: «Сиреневый день - 2020» будет и майским, и сентябрьским. Обычно на «Сиреневом дне» много гостей, все желающие присоединяются к посадкам. Сейчас это невозможно, но чтобы вы все увидели, мы публикуем репортаж и фотоисторию о победной сирени и четырех ветеранах, в честь которых она и будет расти.

История 1

8 мая, полдень, Зеленая Роща, улица Воронова. Волонтеры приезжают чуть раньше, приготовиться, но Андрей Михайлович Труш уже ждет. Нам повезло: квартира на первом этаже, и победная сирень будет расти прямо под окном ветерана. В гости ходить нельзя, но можно общаться, стоя под окном. Слушать истории, от которых щемит сердце.

Андрей Михайлович Труш в 12 лет ушел в партизанский отряд. (на фото справа, смотрит из окна)Фото: Мария ЛЕНЦ

Наш герой, несмотря на свои 92 года, отлично выглядит и все помнит, даже то, что хотел бы забыть.

В 12 лет он уже воевал в партизанском отряде под Харьковом.

- Закончили пять классов и ушли в партизаны, я и еще четыре одноклассника.

Потом Андрей перешел в действующую армию под командованием маршала Конева. Старшие товарищи выучили на подрывника, потом на сапера. Но война мальчишку не пожалела. Три ранения, последнее - очень тяжелое. Подорвался на мине: из десяти пальцев остались только три - на левой руке. Полтора года в госпитале, там же встретил Победу:

- Кто смеялся, кто плакал. Война страшная была, каждую семью покалечила.

После войны парень учился, получил высшее образование. Приехал на работу в Сибирь, сначала в Кемерово, потом в Красноярск. 16 лет отработал на КрАЗе ведущим инженером, обучал молодежь.

Видно, что воспоминания Андрею Михайловичу даются не просто. Как и многие фронтовики, о войне он говорить не любит. Мы не настаиваем, лишь просим фото на память и пару минут, чтобы вручить подарки.

История 2

Следующий адрес - двор на улице Металлургов. Зелено, но станет еще лучше: теперь здесь каждую весну будет цвести аллея победной сирени в честь Валентины Константиновны Богдановской.

Героиня все-таки решила спуститься во двор, как и положено, в маске.

Волонтеры сохраняют дистанцию, близко не подходят:

- Хотя очень, очень хочется обнять наших ветеранов, - признается волонтер РУСАЛа Оксана Немковская. - Многих знаем лично, давно общаемся.

Во дворе Валентины Константиновны Богдановской будет расти победная сирень.Фото: Мария ЛЕНЦ

Валентина Константиновна - узница концлагерей.

- Мне было несколько недель от роду, когда немцы захватили Смоленск. Бабушку, маму и нас, троих детей, угнали в Белоруссию. Помню только страх и собак… А подросла, года три мне было, боялась самолетов. Летят, чьи они… Бежишь, стараешься спрятаться в ямочку, пусть маленькую.

В 1961 году Валентина приехала в Красноярск, на завод, по комсомольской путевке, окончила техникум, отработала на КрАЗе 33 года.

- У нас вся семья - металлурги. И муж, и сын, и внучка.

Заводчане своих не забывают. Подарки - в праздник, в будни - продуктовые наборы, чтобы лишний раз не ходили в магазин, берегли себя. В честь 9 Мая - вкусности к праздничному столу, а на память об этом дне - теплый, уютный плед. И, конечно, аллея венгерской сирени во дворе - как знак благодарности и безмерного уважения.

История 3

Во дворе на улице Новгородской волонтеров встречают соседи. Об акции уже знают.

- И мы очень рады, что в нашем дворе будет сирень в честь 75-летия Победы и нашего ветерана Александра Степановича Гончарова. Благодарим вас, будем ухаживать, - говорит Любовь Георгиевна Борецкая, тоже, кстати, заводчанка, работала медсестрой в поликлинике.

Увы, Александр Степанович приболел, но его супруга Надежда Егоровна вышла во двор с парадным пиджаком мужа и портретом.

Надежда Егоровна Гончарова спустилась во двор с парадным пиджаком и портретом мужа - Александра Степановича.Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр и Надежда - дети войны, из Белоруссии. Надя родилась в мае 1941 года, Александр - в 1939-м.

Мальчика вместе с родителями, пятью братьями и сестрами гитлеровцы угнали в Германию. Вспоминает, что счастьем было забраться на скотный двор и украсть у свиней немного объедков. Сестра Александра Нина на всю жизнь запомнила холод кафеля... У детей постарше в медсанчасти нацисты постоянно брали кровь. Надежда и Александр познакомились в Витебске на часовом заводе. В поисках лучшей доли уехали на алюминиевый завод в Новокузнецк, а в 1966 году по приглашению в Красноярск, на КрАЗ. Общий стаж - полвека: он - на кране, она - на тракторе. Вот такая пара! Вместе уже 60 лет, есть дети, внуки и две правнучки.

История 4

В доме на Тельмана, 47б гости бывают часто: и металлурги, и школьники. Здесь живет фронтовик Трофим Михайлович Мошкин, человек легендарный, автор книг о войне.

Трофим Михайлович ушел на фронт в декабре 1941 года. Воевал на Орловско-Курской дуге, под Витебском, в Карелии. Был дважды ранен. Позже под командованием Рокоссовского принимал участие в штурме Кенигсберга, дошел до Одера, где в 1945 году и встретил Победу.

Трофиму Михайловичу Мошкину – 96 лет! Он принимал участие в штурме Кенигсберга, дошел до Одера, где и встретил Победу.Фото: Мария ЛЕНЦ

После славной военной биографии - не менее яркая - трудовая.

Даже после выхода на заслуженный отдых Трофим Михайлович «остался в строю»: работал в совете ветеранов КрАЗа, патриотической комиссии в совете ветеранов Советского района, писал рассказы о войне, они изданы - есть в городских библиотеках.

Сейчас ветерану Мошкину 96 лет, у него дочь, трое внуков и четверо правнуков.

Все, кто близко знаком с Трофимом Михайловичем, восхищаются его оптимизмом и любовью к жизни. Взгляните на его улыбку, вы все сами поймете.

Чтобы наш герой чаще улыбался, для него, в честь него и всего поколения победителей - аллея венгерской сирени в родном дворе. Низкий поклон! До земли.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа:

- День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Важное место День Победы занимает и в сердце работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье во имя мира на Земле. Важно, чтобы наши ветераны в этот день не остались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг – военный и трудовой. День Победы – это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения.

Фоторепортаж смотрите здесь КОД!!!!