К 1 сентября 2020 в Красноярске появились гигантские гладиолусы размером больше первоклассника

В Красноярске зацвели необычные гладиолусы Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 сентября, на улицах Красноярска был замечен нарядный молодой человек, при галстуке, аккуратно подстриженный, который нес на плече необычные гладиолусы. Каждый стебель с цветами размером больше метра, разноцветные – желтый, розовый, фиолетовый. Прохожие оборачивались и провожали взглядом букет.

- Настоящие? Ничего себе, какие выросли, - сделала комплимент незнакомая женщина.

- Какая красота! – крикнули из проезжающей машины.

Молодой человек был в сопровождении мамы, вместе они вошли во двор 72-й школы на улице Курчатова. Затем прошли в класс. Учительница всплеснула руками:

- Вот это гладиолусы! Много цветов в своей жизни видела, но чтобы та-акие! Они будут стоять здесь, в классе, у доски. И красивые, и не завянут.

Третьеклассник Леша и его мама Оксана несколько дней делали своими руками гладиолусы Фото: Мария ЛЕНЦ

Цветы, как вы уже догадались, сделаны вручную. Оксана Козлова и ее сын-третьеклассник Леша несколько дней трудились, чтобы сделать сюрприз своей учительнице.

- Реакция добрых людей на цветы поднимает настроение, они искренне удивлялись, радовались, - поделилась впечатлением фотограф «КП» Мария Ленц, которая и сняла уникальный букет.

Учительница решила: гладиолусы будут стоять в классе Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот интересно, какие цветы в этом году принесли школьники, какие букеты в тренде? Оказывается, сегодня ребята (и их родители) отдали предпочтение гладиолусам, георгинам, астрам, хризантемам, герберам – то есть местным цветам. Есть даже подсолнухи, рябина, полевые цветы. Розы, конечно, тоже несут, но меньше, чем обычно.

Когда у мамы не хватило рук для букетов, подключили папу Фото: Мария ЛЕНЦ

И немного статистики: в этом году в крае распахнули свои двери 1073 школы, за парты сети 358 тысяч школьников. Впервые за парту сядут более 41 тысячи первоклассников. При этом в 25 школах в первом классе будет учиться только один ребенок.

И еще в крае 153 тысяч дошколят, 75 тысяч студентов вузов и 60 тысяч студентов колледжей и техникумов – всего более 640 тысяч ребят, которых примут образовательные учреждения.

В этом году торжественные мероприятия проходят с учетом эпидемиологических требований – для первоклашек и одиннадцатиклассников праздник проходит на улице. Для остальных – по классам или параллелям.

Первоклашки. Многие пришли в один класс из детского сада, так что проблем с общением нет Фото: Мария ЛЕНЦ

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