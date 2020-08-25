«Второй раз болезнь протекает по-другому»: глава Тувы Шолбан Кара-оол снова заболел коронавирусом

Глава Тувы повторно заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Тувы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Он сам рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях – видеообращение появилось сразу после полуночи сегодня, 25 августа. Однако записано оно было накануне. По словам Шолбана Валериевича, он поначалу не собирался предавать этот факт огласке, но информация вышла из-под контроля, вызывая тревогу среди населения:

- Дорогие мои земляки, размещаю свое видео. Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто- то поспешил злословить об этом. Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел. Как и в первый раз, я отношусь к нему с презрением. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением. Тогда и будет шанс выжить.

Я трудился, почти поверил, что дважды этой болезнью не болеют, поэтому, видимо, и заболел. Сейчас болезнь протекает по другому: уже не на уровне груди, а по сосудам – очень сильные головные боли. Но надо выжить. Конечно, будучи руководителем штаба по борьбе с коронавирусом, лишний раз показывать себя больным этим самым коронавирусом, я оптимизма не добавлю. Поэтому постараюсь эту информацию особо не публиковать. Если будет известно, что пойдут слухи, вынужден будут рассказывать о своем состоянии. Пока держимся так. Берегите себя, будьте здоровы.

Напомним, что впервые глава Тувы объявил о заражении коронавирусом в конце мая. Лечение проходил в инфекционном госпитале Республиканской больнице, в Кызыле. На этот раз он тоже не собирается покидать свой город. Хотя подписчики советуют все-таки лететь в столичную клинику.

Буквально несколько часов назад в мировой прессе появилась информация о том, что впервые в мире зарегистрировано повторное заражение коронавирусом – в Гонконге. Получается, что не первое. Но как такое возможно? Нет ли ошибки?

Елена ТИХОНОВА, главный нештатный инфекционист министерства здравоохранения Красноярского края:

- Мне сегодня уже позвонили коллеги из инфекционного госпиталя Тувы, рассказали о заражении Шолбана Кара-оола и попросили консультации. Поэтому мне об этом известно. Он не тяжелый, лечение получает адекватное, в полном объеме. Реально ли повторное заражение? Природа COVID-19 еще до конца не изучена. Вероятно, после первого случая заражения пациент остался носителем вируса. Такое длительное носительство любого вируса возможно у пациентов с неблагоприятным фоном (например, напряженная работа, недостаточный отдых). У него нет тяжелой пневмонии, он не «тяжелый», просто выделяет вирус. Можно сравнить это, например, с герпесом, который живет в организме человека и периодически дает о себе знать. Повторяю, природа COVID-19 еще до конца не изучена, поэтому риск остается для всех.

- COVID-19 до конца еще не изучен, поэтому мы не можем сказать, что повторное заражение невозможно. Специалисты по-прежнему выясняют его природу, - прокомментировала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

Остается добавить, что в Красноярском крае подобных случаев повторного заражения коронавирусом не выявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повторно заболевшего коронавирусом главу Тувы отправили на обследование и лечение в Москву

Глава Тувы повторно заразился коронавирусной инфекцией. Эта новость, которую сообщил на своих страницах в соцсетях сам Шолбан Кара-оол, стала для многих полной неожиданностью. (Подробности)

«Очень болит голова»: глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Видеообращение, которое глава Тувы опубликовал в социальных сетях, стало для многих полной неожиданностью. Результаты анализов подтвердили, что Шолбан Кара-оол заразился коронавирусной инфекцией. (Подробности)