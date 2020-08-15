В Красноярске открылись детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданная новость: после нескольких месяцев в Красноярске с 10 августа, наконец, открылись детские сады. Пока – 175 муниципальных дошкольных учреждений. За лето их освежили и привели в порядок. Еще в 28 детских садах продолжается плановый капитальный ремонт. И до его завершения ребятишкам будет предоставлено место в других учреждениях города.

По информации управления образования города сегодня в детские сады зачислено более 40 тысяч человек, посещают меньше 8,5 тысяч, наполняемость одного детсада – 50 человек. Им обеспечивают необходимые противоэпидемические мероприятия: утром – обязательная проверка температуры, а также дезинфекция, влажная уборку и проветривание помещений. И сразу предупреждение родителям: если ребенок простужен, у него признаки инфекционного заболевания, лучше не приводить – не примут.

Добавим, что родителям детей, которые не посещали дежурные группы, нужно получить справку из поликлиники о том, что не было контактов с инфекционными больными.