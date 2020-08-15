Коронавирус в Красноярске, последние новости на 15 августа 2020: сделано более 700 тысяч тестов на «корону»

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 15 августа 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 15 августа в Красноярском крае официально зарегистрировано и лабораторно подтверждено 14932 случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки добавилось 120 новых случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 519,5. Темп прироста за сутки – 0,8 %. Лидирует в этом антирейтинге вновь Красноярск -28 новых случав, за ним Ачинск – 11. В Лесосибирске и Шарыпово – по 7 случаев, в Нижнеингашском районе и Назарово – по 6.

Вылечились и выписались за сутки 12 411 человек, за сутки – только 67. Количество летальных исходов за сутки – 3, всего 383. Таким образов на данный момент активно болеют и находятся на лечении 2138 человек.

В краевом минздраве сообщили, что под медицинским наблюдением на дому находится 3 118 человек, за сутки взято под наблюдение 252 человек. Снято с медицинского наблюдения 28 860, в том числе за последние сутки – 228. Проведено тестов на коронавирус всего 705 814, из них за последние сутки 6 859.

Распределение больных по тяжести течения заболевания и возрастным группам:

- бессимптомные – 5 899

- легкая степень тяжести – 2 886

- средняя степень тяжести – 5 649

- тяжелая форма – 498.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 78 человек

- 1 – 6 лет – 445

- 7 – 14 лет – 489

- 15 – 17 лет – 186

- 18 – 29 лет – 2 053

- 30 – 49 лет – 5 625

- 50 – 64 лет – 3 945

- старше 65 лет – 2 111 человек.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.