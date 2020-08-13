«Школы закроют на карантин 20 сентября»: красноярцы в социальных сетях обсуждают очередной фейк Фото: Мария ЛЕНЦ

- Меня родители спрашивают в чате: «Нужно ли покупать школьные принадлежности? А то говорят, что школы откроются 1 сентября, а потом 20 сентября вновь всех распустят на карантин». Но я об этом ничего не знаю. Никто из руководства нам ни слова об этом не говорит, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск в недавнем разговоре учитель из Шушенского района Ирина Никитина.

Между тем информация о новом карантине и (это страшное для родителей слово) дистанционном обучении настойчиво гуляет по социальным сетям и мессенджерам. Более того, предрекают на перспективу вообще перевести обучение в стране онлайн. Информацию подают, как военную тайну, со ссылкой на некие источники, приближенные к Министерству образования РФ. Кто стоит за этим и что это за дата такая – 20 сентября? Несет ли она какой-то смысл?

Поинтересовались в министерстве образования края, там ответили: сейчас у них главная задача – подготовить школы к 1 сентября. Ни о каком карантине 20 сентября речи не идет. Напротив, делается максимум усилий, чтобы детям было безопасно и комфортно учиться именно в школе.

Кому нужна эта социальная напряженность? Остается только гадать. Подобное происходило уже в мае, когда подогретые фейками родители готовы были на митинги выходить. И выходили ведь. В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного обучения. Мероприятие было анонсировано в мессенджерах, листы бумаги для подписей отпечатаны. Неизвестная женщина пришла с ними к толпе родителей. Что это были за листы, за что люди расписывались – вряд ли они сами понимали, что ими манипулируют. А кто-то даже получил штрафы за нарушение режима самоизоляции в разгар эпидемии коронавируса.