Откроют ли школы 1 сентября 2020 в Красноярске: торжественная линейка и нормы безопасности

Откроют ли школы 1 сентября 2020 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

До начала нового учебного года осталось всего 20 дней. Никогда прежде родители не задавали такой вопрос: а откроют ли школы 1 сентября? Сейчас всех интересует два вопроса: первый – состоится ли традиционная торжественная линейка с букетами? И второй – в каком режиме будут учиться дети, снова дистанционка или все-таки в классе, как обычно? При слове «коронавирус» большинство родителей уже перекреститься готовы, переживают, что дети не получают через онлайн положенный объем знаний.

Своим указом от 7 августа губернатор края дал разрешение открыться образовательным учреждениям – детским садам, школам, колледжам и техникумам. Разумеется, с соблюдением ряда условий, как того требует Роспотребнадзор. Требования, в целом, нехитрые и всем знакомые:

- регулярная уборка и дезинфекция помещений с использованием дезинфицирующих средств;

- социальная дистанция каждого класса (группы) друг от друга;

- исключение массовых мероприятий;

- первичный медицинский досмотр каждого ребенка перед входом в школу (измерение температуры);

- проветривание помещений на каждой перемене, использование санитайзеров.

- 1 сентября у нас пройдет в обычном режиме, - рассказывает пресс-секретарь краевого министерства образования Надежда Квитковская. – Как организовать торжественную линейку, будут решать сами образовательные учреждения, но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается учебного процесса: пришлось немного изменить порядок. Обычно какой порядок в школе – аудитории оборудованы под конкретные дисциплины и закреплены за конкретными педагогами. И каждый класс, начиная с 5-го, приходит в нужный кабинет перед началом урока. Теперь на время порядок изменится: класс будет оставаться в аудитории, а учителя сами будут приходить к ребятам на урок. Таким образом сохраняется изолированность групп друг от друга.

Коронавирусная проблема стоит в основном в городах, в крупных населенных пунктах, где реальность заразиться коронавирусом при контакте очень высока. Но ведь в крае много небольших сел, где его, к счастью, никогда не было. Как там? А там школы функционировали в нормальном режиме еще в апреле, не переходя на дистанционнку. То есть где эпидемиологическая ситуация позволяет, дети будут учиться в привычном для себя режиме, - уточнили в минобре.

Что касается готовности школ к новому учебному году, сейчас их проверяют муниципальные комиссии, куда входят инспекторы пожнадзора, это стандартная ежегодная процедура.

А что в районах

Ирина Никитина – педагог из сельской местности, с юга Красноярского края. В ее школе чуть больше 300 учеников. По сельским меркам немаленькая. На вопрос, как у них проходит подготовка к 1 сентября, отвечает:

- Мы пока ничего толком не знаем, конкретных распоряжений из края еще не поступало. Но учебные планы готовим, собираемся выводить детей 1 сентября на очную форму обучения. Нам повезло – ни одного случая «ковида» у нас не было (и надеюсь, уже не будет – у нас изолированное тайгой село, тупик), ребятишки без опаски общаются между собой, без масок. Но если нам скажут соблюдать меры безопасности в школе, тогда у меня есть вопросы.

Первое, на что обращает внимание Ирина, это размещение детей. С одной стороны будет правильным, что каждый класс посадят в своей аудитории, они будут как бы изолированы друг от друга. Но куда их выводить на переменах, чтобы проветривать помещения? В единый коридор? Смысл тогда от изолированности. А как быть учителям? Прийти в кабинет на занятие не вопрос, но как таскать с собой карты, наглядные пособия, пробирки, измерительные приборы, микроскопы для лабораторных работ? Химические реактивы вовсе нельзя выносить из кабинетов. Как быть с этим?

- Как заполнять электронный журнал? У нас ведь нет бумажных журналов, перешли на электронные. Компьютер стоит у каждого педагога в кабинете. Нам придется на каждой перемене приходить в свой класс, входить в «элжур» и выставлять оценки? В общем, вопросов пока много. Однако если нам скажут придерживаться безопасного порядка, конечно, мы будем это делать.

И есть ли вероятность вернуться к дистанционному обучению? Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова фейк о дистанционке

- Наши родители встревожены, спрашивают: «Это правда, что дети будут учиться в привычном режиме до 20 сентября, а потом снова уйдут на дистанционное обучение?» Об этом у нас говорят во всех местных чатах в вайбере и ватсапе. Откуда что взяли? Мне и другим учителям ничего об этом не известно, что за мифическая дата такая, непонятно, - рассказывает Ирина.

Почему именно дата 20 сентября? И откуда вообще взялась эта мысль в головах у родителей, она не понимает. Спрашивает у сельчан, откуда набрались этих слухов, те толком ничего объяснить не могут, друг на друга пальцем показывают.

В министерстве образования края тоже ответили: ничего подобного – никакой информации о переводе на дистанционное обучение в обозримом будущем к ним сверху не поступало. Скорее всего, мутят воду те самые «эксперты, близкие к Минобру», которые в мае распространяли фейки в соцсетях, создавая социальную напряженность у населения? В конце мая в Норильске, например, некая женщина даже организовала несанкционированный митинг со сбором подписей против дистанционного обучения. Остается только догадываться, зачем и кому нужно сеять ненужную панику среди людей.