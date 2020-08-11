В Хакасии случайно узнали еще об одном отшельнике, помимо знаменитой Агафьи Лыковой

В Хакасии обнаружили еще одного отшельника. Фото: Алексей Анненко

О том, кто такая Агафья Лыкова, знает вся страна: единственная оставшаяся в живых из семьи староверов живет себе на таежной заимке на реке Еринат, ведет свое хозяйство, время от времени встречает гостей из мира, которые привозят ей подарки и помогают по хозяйству. Добраться до нее можно либо весной по рекам, либо на вертолете. Семью Лыковых в 1978 году обнаружили геологи, с тех пор о ней пишут, документальные фильмы снимают. Глядишь, скоро и до художественной картины дело дойдет.

Недавно и совершенно случайно в Хакасии узнали еще об одном отшельнике. И хотя равнять их, безусловно, нельзя, у этого совершенно другая, но, как оказалось, весьма интересная история. Зовет себя Серегой, живет в деревянной юрте, которую построил сам, держит свое хозяйство. А дело было вот как.

Отшельник держит свое хозяйство. Фото: Алексей Анненко

Журналист из Абакана Алексей Анненко вместе с известным российским этнографом, профессором Виктором Бутанаевым и его коллегами отправились по малоизвестным местам юга республики, в том числе в горный массив Сахсары (Усть-Абаканский и Аскизский районы). По прямой это чуть больше 70 километров от столицы республики. Собирались посмотреть уникальную Халарскую писаницу. Путешественники периодически общались со встречными местными жителями. Так и познакомились со странным мужчиной.

На стене юрты странные черепа животных. Фото: Алексей Анненко

- Он назвал себя Серегой, - рассказал корреспонденту Комсомольской правды" Алексей Анненко. – Сказал, что живет здесь около семи лет. Сам построил юрту. О себе рассказывал неохотно, мы аккуратно пытались расспрашивать: если человек удалился от всех, значит, ему так было нужно.

Юрту Серега поставил добротную, деревянную, с надежной металлической дверью. «Усадьба» огорожена, есть сарайки для домашней живности – коз, гусей. Вокруг – живописные места: холмистая степь, горы неподалеку. В целом вся атмосфера духовно-мистическая. Отшельник называет себя буддистом: внутри, в подтверждении своих слов показывает изображения Будды, религиозные реликвии. А рядом с ним – много кистей и картин. Тут уж стало понятно, что Серега на самом деле художник, причем профессиональный.

Юрту Серега построил сам, своими руками. Фото: Алексей Анненко

- Мне он показался в высшей степени незаурядным человеком, приветливым и «себе на уме», сознательно выбравшим свой путь, - сказал о нем Алексей Анненко.

За счет каких средств живет отшельник, гости не уточняли. Можно предположить, что рисует и продает картины или получает пенсию. Время от времени к нему в гости приезжает товарищ на мотоцикле и наверняка привозит необходимые вещи и продукты.

Когда фотографии отшельника появились в соцсетях, его узнал музыкант из Хакасии Юрий Толмачев. Он сообщил, что Сергей Гайноченко (такова его фамилия) несколько лет назад жил в Абакане. Работал а театре исторического моделирования «Массаракш», потом «Мирген». И еще один факт: Сергей будто бы является одним из прототипов героев ранних произведений Романа Сенчина. Когда-то, в 90-е, у него была бурная молодость, соответствующая прозвищу – Анархист.

Рядом с предметами культа - картины и кисти. Фото: Алексей Анненко

Внутренний интерьер жилища отшельника-буддиста. Фото: Алексей Анненко

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История Сереги из деревянной юрты получила продолжение

После заметки «КП» об отшельнике Сереги из Хакасии, который называет себя буддистом, его история получила неожиданное продолжение. Признаемся, изначально, рассматривая этого человека на фото, в голову приходили мысли: что с ним не так? Судите сами: художник, жил в Абакане, наверняка у него была творческая жизнь, знакомства, интересы. И вдруг – в уединение, в степи, коз пасти? (подробнее).

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