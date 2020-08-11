Не вышло буддиста из анархиста: хакасский отшельник оказался вовсе не отшельником

Выяснилось, что хакасский отшельник ушел от мира из-за проблем с законом. Фото: Алексей Анненко

После заметки «КП» об отшельнике Сереги из Хакасии, который называет себя буддистом, его история получила неожиданное продолжение. Признаемся, изначально, рассматривая этого человека на фото, в голову приходили мысли: что с ним не так? Судите сами: художник, жил в Абакане, наверняка у него была творческая жизнь, знакомства, интересы. И вдруг – в уединение, в степи, коз пасти?

И ведь не обмануло предчувствие... Однако все по порядку.

Напомним, несколько дней назад Серегу случайно «открыли» журналист из Абакана Алексей Анненко и известный российский этнограф профессор Виктор Бутанаев с коллегами. Они изучали загадочные и интересные места Хакасии, собирались осмотреть Халарскую писаницу в горном массиве Сахсары. По их словам, колесили по степи и в поисках дороги заметили юрту на пригорке, заехали. А там – вот этот человек: в старых джинсах и майке, с татуировкой на плече, бородатый и с всклокоченными волосами. И при этом чрезвычайно харизматичный. Он был несловоохотлив, а гости тактично не стали донимать его расспросами. Назвал себя буддистом, показал даже священные реликвии внутри юрты.

- Мне он показался в высшей степени незаурядным человеком, приветливым и «себе на уме», сознательно выбравшим свой путь, - сказал о нем фотограф Алексей Анненко.

После этого путешественники расстались с Серегой.

По приезду домой Алексей выложил фотоотчет в социальных сетях. Заметки об отшельнике появились в местных СМИ.

И тут начались вырисовываться подробности. Сначала Серегу узнал музыкант из Хакасии Юрий Толмачев. Он сообщил, что Серега несколько лет жил в Абакане и работал в театре исторического моделирования «Массаракш», потом «Мирген». А еще у отшельника была когда-то бурная молодость, даже прозвище носил Анархист. Писатель Роман Сенчин так описал его в своем очерке «Среди зараженного логикой мира...»: «ходил обычно в солдатской шинели и чёрном берете с приколотым вместо кокарды знаком «Гвардия». Два раза в год (1 мая и 7 ноября) Анархист выводил горстку соратников на площадь Ленина, где они стояли под чёрным флагом напротив многочисленного митинга коммунистов. Случались драки…»

Было это в смутное время, в 90-х годах. С тех пор много воды утекло, люди со временем меняются. Серега ведь тоже мог измениться? Мог.

Заметку в "КП" прочитали в военно-историческом клубе «Мирген». А там нашего отшельника, оказывается, очень хорошо знают.

- С одной стороны клевый парень, общительный, в меру начитанный и когда-то подавал большие надежды, - поделился с «Комсомольской правдой»-Красноярск один из руководителей клуба Андрей Березин. - Но есть и другая сторона. Имел проблемы с законом. После его последней истории в городе ему стало не комфортно, вот и ушел в степь. И не отшельник он, работает сторожем на небольшой частной турбазе «Юрта», - подытожил Андрей Березин.

К слову, писатель Роман Сенчин знакомство с Серегой ним косвенно подтвердил – перепостил у себя на станице заметку «КП» с комментарием «Анархист становится медиазвездой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хакасии, кроме знаменитой Агафьи Лыковой, случайно узнали еще об одном отшельнике. Он уединился от мира лет 7 назад

О том, кто такая Агафья Лыкова, знает вся страна: единственная оставшаяся в живых из семьи староверов живет себе на таежной заимке на реке Еринат, ведет свое хозяйство, время от времени встречает гостей из мира, которые привозят ей подарки и помогают по хозяйству. Добраться до нее можно либо весной по рекам, либо на вертолете. Семью Лыковых в 1978 году обнаружили геологи, с тех пор о ней пишут, документальные фильмы снимают. Глядишь, скоро и до художественной картины дело дойдет.

Но, как оказалось, не Агафьей единой богата Хакасия. Недавно там нашли еще одного отшельника. Зовет себя Серегой, живет в деревянной юрте собственной постройки, держит свое хозяйство. А нашли его тоже случайно (подробнее).