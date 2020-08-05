«Выбился из сил и наглотался воды»: на Таймыре спасли олененка, который бросился в реку, спасаясь от стаи бродячих псов

Глаза испуганные, весь мокрый, ножки подгибаются. Двухгодовалый олененок прятался за старой баржей в воде от бродячих псов, когда его заметили местные жители.

- Мы сначала боялись спугнуть дикого зверя, - вспоминает спаситель молодого оленя. - Но оказалось, что олененок совсем выбился из сил, наглотался воды и не убегал от нас. Так первый день на Таймыре подарил нам дикого оленя. Самое главное, что оленик был спасен.

Сейчас на Таймыре идет миграция оленей, инстинкт ведет стада прямо через улицы города. Стадо, которое вышло в Хатангу, рассеяла стая бездомных собак. Самки спасаются бегством, телята остаются одни и погибают. Массово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/794566" frameborder="0"></iframe> Спасение маленького оленя на Таймыре.соцсети

«Кругом трупы телят, кто-то еще жив, кто-то покалечен. Самки к телятам не вернутся», - шокированы происходящим люди.

Некоторые животные плывут по реке. Обессиленные они пытаются выбраться на берег, но тут их снова поджидает свора бездомных псов. Они нападают на уставших животных и загоняют обратно в воду или убивают у кромки реки. Местные жители обеспокоены этой ситуацией.

Северяне пишут в соцсетях:

«Так-то в это время оленям там делать нечего, весенняя миграции окончена, а осенней еще рано, в это время олени должны пастись где-то севернее озера Таймыр. Видимо сказываются климатические аномалии».

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