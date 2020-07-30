2020-07-30T12:35:16+03:00
Дом. Семья

Люди в шоке, собаки врассыпную. На Таймыре в поселок неожиданно ворвалось стадо диких северных оленей

Не обращая внимания на местных, гордые обитатели тундры бесстрашно проскакали по Хатанге [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Олени проскакали по поселку с большой скоростьюОлени проскакали по поселку с большой скоростьюФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Обычно в гости к сибирякам заглядывают медведи - приходят к окраинам городов и сел полакомиться яблоками или ягодой в дачных поселках. Не часто, но случается. А на Таймыре (север Красноярского края) в поселок Хатанга ворвалось стадо диких оленей. Жители сняли визит рогатых гостей на видео, которое тут же разлетелось по соцсетям. Не сказать, что северян удивишь оленем - вовсе нет. Но чтобы вот так нагло целое стадо вломилось в поселок - что-то небывалое.

Олени в Хатанге.Видео: соцсети

Видимо, поселок попался на пути миграции стада. А тут уж, как говорится, - с дороги, а то затопчут. Собаки со всех лап бросились прятаться, людям оставалось только шокированно смотреть.

- Просто обалдеть! Среди бела дня олени в городе. ! Просто забежали....- удивляются местные.

- Ой, они, когда за угол свернули, еще и по улицам разбегаться стали, не потеряются? - переживают за стадо в соцсетях впечатлительные женщины.

- Эти точно не потеряются, - со знанием дела успокаивают мужчины.

Это действительно странно, ведь у северного оленя довольно острый нюх, и он прекрасно чувствует человека или запах жилья на расстоянии. Это касается и домашних оленей, и диких. Только в первом случае, особенно зимой, олень идет к чуму, а во втором - наоборот, избегает встречи с человеком.

КСТАТИ

У северян с поведением оленя связана масса забавных примет. Например, если в пургу при поисках чума олень чихает, значит, дом уже близко. Если олень остановился и опустил голову - жди метели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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