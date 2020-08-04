«Выбралась вслед за сыном»: 10-летнего мальчика, спасшего маму из тонущей машины, наградили в Красноярском крае

Эта дата, 25 июля 2020 года, для Кости Петрушенко и его мамы из Канского района Красноярского края фактически оказалась вторым днем рождения. В свои 10 мальчишка стал настоящим героем: спас из тонущей машины самого родного человека - маму. На днях Костя получил награду из рук губернатора региона Александра Усса. А заодно семья рассказала, как все получилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/794347" frameborder="0"></iframe> 10-летний Костя Петрушенко из Красноярского края спас маму из тонущей машины..Видео: паблик администрации региона.! другой источник

Это была суббота. Мария Петрушенко с сыном за рулем своей «Мазды» отправилась навестить сестру – она живет в деревне Гремучая Падь Иланского района. Купили гостинцы, поехали. Были уже неподалеку. Вырулили на гравийку вдоль пруда. И тут случилось неожиданное: машина попала колесом в выбоину, ее понесло. Доли секунды, и «Мазда» рухнула в воду.

- Я за свою дверь, но она не открывается, - делится Мария. – Кричу: «Костя, все, двери заблокированы!». В панике хватаю телефон, а руки, ноги – как чужие, не слушаются.

И вдруг услышала голос Кости: «Мама!». Оглянулась, а сын отстегнулся и каким-то чудом сумел отворить заднюю дверь. Туда хлынули струйки воды, но мальчишка не спасовал. Помог матери перелезть на заднее сиденье, а потом и выбраться из машины.

- Я думала, там мелко, хотела встать, но почвы под ногами не было, - вспоминала после Мария.

Уже позже они узнают: там глубина около пяти метров. Если бы не находчивость мальчишки, ушли бы на дно вместе с автомобилем. Но Костя решительно повернул к берегу, мама за ним.

Самое удивительное, сына ведь никто не учил плавать, расскажет Мария. Может, в школе или с мальчишками так натренировался. Даже мысли не допускал, что можно бросить маму. Когда уже спаслись, все прошло, признается: «Если бы ты не выплыла, я бы за тобой нырял».

- Страшно мне тогда не было, - качает головой Костя. – Только потом, когда оглянулся на утонувшую машину, стало жутковато. Считаю ли себя героем? Я же маму спасал, ну, и себя…

Александр Усс восхитился поступком маленького героя. Фото: Вадим КОФМАН, сайт администрации региона.

Мокрые насквозь, выбрались на берег. Утопили все – вещи, телефоны. Позвать на помощь никого не могли. Поэтому добирались до деревни пешком – все четыре километра. Говорит, машины попадались, водители видели мать и сына, с которых рекой текла вода, но отчего-то не остановился никто. Впрочем, зла они не держат. Главное – живы, вместе.

А во вторник, 4 августа, Костя и его мама побывали в гостях у губернатора Красноярского края Александра Усса.

- Надо же, а я думал, ты побольше раза в два, - удивился глава региона, пожимая руку маленькому герою. – Какие у нас боевые пацаны бывают!

Игроки ФК "Енисей" сделала Кости особенный подарок. Фото: Вадим КОФМАН, сайт администрации региона.

Александр Усс сделал школьнику подарок – часы с символикой края. А еще, узнав, что Костя любит футбол, вручил ему мяч с автографами всех игроков красноярской команды «Енисей», плюс спортивную форму. Особый шик - именную, с его фамилией.

- Ты теперь у них член команды, - улыбнулся губернатор. – И они приглашают тебя на все матчи.

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«Услышала голос сына»: 10-летний мальчик из Красноярского края спас себя и маму из тонущей машины

10-летний Костя из Красноярского края на вид – обычный мальчика, каких много. Улыбчивый, с хитрым прищуром. Но в минуту смертельной опасности он не растерялся, сумел спасти себя и маму от гибели.

Это было 25 июля. Днем в районе деревни Гремучая Падь автомобиль «Mazda Familia» на большой скорости скатился с дороги и упал в пруд. За рулем была 38-летняя Мария Петрушенко, а на заднем сидении, находился ее сын Костя. В тот миг, когда счет идет на секунды, женщина вдруг растерялась и впала в ступор (подробнее).