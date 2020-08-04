Пять пуль за оскорбление: в Красноярском крае обиженный мужчина расстрелял в упор дверь соседей

Пуля, а точнее – сразу пять – стали последним аргументом в споре двух соседей… Конфликт самых близких (территориально) людей закончился пальбой, все случилось 17 июля в Туруханске, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Около десяти часов вечера в подъезде обычного дома на улице 60 лет Октября,38 прогремели выстрелы. Жильцы были в панике, позвонили 112.

Как оказалось, это не бандитские разборки, а наоборот – вполне себе соседские. 65-летний сотрудник аэропорта поссорился с 39-летней женщиной-бухгалтером из дома неподалеку. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняется. Как видно, соседка в выражениях не стеснялась. Высказала все, что думает. Прозвучала, в том числе бранная лексика.

Вскипев, мужчина схватился за травмат. И сделал не меньше пяти выстрелов в дверь обидчицы. Предварительно, ни сама женщина, ни ее домочадцы не пострадали.

А вот стрелок может попасть под уголовное дело. Пистолет, патроны и два магазина у него изъяли. Пока отпустили домой. Доследственную проверку проводит ОМВД по Туруханскому району. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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