2020-08-04T06:00:44+03:00
Происшествия

На миллиметр в сторону - и все: в Красноярском крае парень чудом выжил после пули в висок

Он даже не хотел ложиться в больницу, хотя получил серьезное ранение [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае парень чудом выжил после выстрела в голову. Фото, видео: Подслушано в Ачинске.В Красноярском крае парень чудом выжил после выстрела в голову. Фото, видео: Подслушано в Ачинске.
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В Ачинске Красноярского края 22-летний парень чудом выжил, получив пулю в висок. Эту историю рассказали в соцсетях местные жители.

Как уверяют очевидцы, все произошло в ночь с 1 на 2 августа у дома на Декабристов,44. Здесь группа парней устроила разборки с прохожим.

ЧП в Ачинске Красноярского края в ночь с 1.08.2020 на 2.08.2020. Мужчина выжил после выстрела в висок. . Видео: Подслушано в Ачинске.

Что именно они не поделили, выясняют полицейские. Пока известно одно: в какой-то момент мужчина выхватил травматический пистолет и открыл огонь. Предварительно – не прицельный, просто хотел, чтобы противники отступили.

По данным источника телеканала «ОСА», пистолетов могло быть два, потому что стрелок выпустил пару обойм. И одна из пуль задела 22-летнего парня, попала в голову.

Тут же вызвали скорую, увезли в больницу. Пострадавший даже собирался отказаться от госпитализации – был в сознании. Но в итоге провел на больничной койке несколько дней, у него черепно-мозговая травма. Говорят, состояние стабильное, угрозы уже нет.

По гильзам пробили данные стрелка. Фото, видео: Подслушано в Ачинске.

По гильзам пробили данные стрелка. Фото, видео: Подслушано в Ачинске.

А полицейские по гильзам пробили данные стрелка - оружие было зарегистрировано. Оказалось, это местный житель. Скоро он будет давать объяснения в отделении. Ведь, ранив парня, мужчина скрылся.

- Как же орал бедолага в три часа ночи. Крики на всю округу были, - обсуждают ЧП в соцсетях местные жители.

- Полный беспредел, страшно.

Проверку случившегося ведет МВД. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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