Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года
Прямая трансляция из пресс-центра "КП". Начало в 14.00
Фото: Мария ЛЕНЦ
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3 августа в 14.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 "Б") состоится пресс-конференция Владимира Еремина, главного синоптика Красноярского Гидрометцентра и Алексея Богданова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на тему «Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года».
Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU