Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года.

Суд пересмотрит дело Кокорина и Мамаева 3 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Футболисты Кокорин и Мамаев заявили, что не будут участвовать в пересмотре дела в суде 3 августа 2020 года, потому что заняты на сборах клубов