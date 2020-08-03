2020-08-03T10:21:15+03:00
Общество

Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года

Прямая трансляция из пресс-центра "КП". Начало в 14.00
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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3 августа в 14.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 "Б") состоится пресс-конференция Владимира Еремина, главного синоптика Красноярского Гидрометцентра и Алексея Богданова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на тему «Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года».

Прогноз погоды и риски ЧС на август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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