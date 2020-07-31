2020-07-31T09:11:55+03:00
Общество

День ВДВ в Красноярске 2020: программа мероприятий

Представители «голубых беретов» соберутся 2 августа, чтобы отметить свой праздник. В программе Дня ВДВ в Красноярске в 2020 году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, есть несколько мероприятий
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Рассказываем, какие мероприятия запланированы на День ВДВ в Красноярске 2020Рассказываем, какие мероприятия запланированы на День ВДВ в Красноярске 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
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Традиционно 2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В Красноярске, несмотря на ограничения, в День ВДВ 2020 запланировано несколько событий.

2 августа 2020 утром пройдет церемония возложения цветов к памятницу "Воинам-интернационалистам", она посвящена 90-летию воздушно-десантных войск России.

ЗАБЕГ

В День ВДВ в Красноярске состоится всероссийский полумарафон "ЗаБег". Организаторы обещают, что в этом году из-за пандемии коронавируса соревнование пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности, всем участникам и волонтерам измерят температуру. Решено было отказаться от традиционных фан-зон и развлекательных плащадок. Забеги пройдут на 21, 10 и 5 км. Старт забега на острове Татышев с 11.00.

КАК ПОГОДА

В воскресенье, 2 августа 2020, в Красноярске в первой половине дня ожидаются сильные ливни, после 13.00 будет облачно. Днем температура поднимется до +22 градусов, ночью будет +12.

ВАЖНО

Перекрытие улиц

2 августа с 8.30 будет запрещен проезд на участке от улицы Шахтеров до пересечения улиц Соревнования и Дубенского. Движение будет открыто после 11.00. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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