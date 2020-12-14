«Колос» за успехи

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли

Выдающиеся результаты отмечены кубками «Золотой колос», за 2 и 3 места предприятия получили серебряные и бронзовые «колосья». Но, как говорят сами победители, любой колос почетен. - Для нас бронза или серебро не менее значимая награда, наравне с золотом, - рассказывает генеральный директор АО «Канская сортоиспытательная станция» Евгений Левковский, обладатель двух «Золотых колосьев» как лучшее предприятие в молочном скотоводстве в племенном животноводстве. – Это признание нашей работы, достижений. Посмотрите на итоги соревнований. Почти во всех номинациях разрыв между первым, вторым или третьим местом минимальный. У многих коллег тоже хорошие показатели, конкуренция высокая.

Награды «Золотой колос» получили 17 лучших сельхозпредприятий и организаций края. В 2020 году в соревнования включили новые номинации, которые отражают разнообразие работы краевых аграриев: по наивысшей урожайности рапса и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт. Впервые отметили предприятия за вклад в развитие территорий, на которых базируется их производство. Наградили общеобразовательные организации за работу по привлечению молодежи к аграрным специальностям.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли

- Назову цифры, которые у всех на слуху. Их хочется повторять, потому что они свидетельствуют о труде, о вкладе аграриев в общее дело. В этом году мы получили небывалую в истории краевого земледелия урожайность зерновых и зернобобовых: 32,1 центнера с гектара. Такой результат более чем на 8% выше общероссийского и лучший во всей восточной части страны, – подчеркнул Леонид Шорохов. – Получен самый большой за четверть века урожай: 2 млн 971 тыс. тонн зерна в первоначальном весе – плюс 560 тыс. тонн к уровню 2019 года. Однако 25 лет назад земледельцы края отводили под зерновые и зернобобовые более 1,5 млн гектаров, сегодня площадь уборки – 923 тыс. гектаров. По сбору маслосемян рапса мы первые в России. Намолотили почти 300 тыс. тонн.

КОНКРЕТНО

«Золотой колос»

- За наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых (61,9 ц/га) – АО «Солгон» Ужурского района.

- Лучшую урожайность зерновых и зернобобовых в первой земледельческой группе районов показало Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление, во второй земледельческой группе районов – ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района. Победителями в третьей и четвертой земледельческих группах признаны ООО «Весна» Нижнеингашского района и ООО «АгроЭлита» города Красноярска.

- За лучшую урожайность картофеля (329 ц/га) и овощей (342 ц/га) - ООО «СХП «Дары Малиновки» Сухобузимского района.

- За лучшую урожайность рапса (32 ц/га) - ООО «Мильман-Агро» Рыбинского и Уярского районов.

- Лучшее предприятие в молочном скотоводстве и племенном животноводстве - АО «КСС» Канского района.

- Лучшее предприятие в мясном скотоводстве и свиноводстве – АО «Искра» Ужурского района.

- Лучшее предприятие в птицеводстве - ООО «Боготольская птицефабрика» Боготольского района.

- Лучшее предприятие в пищевой промышленности - ООО «Мельник» Минусинского района.

- Лучшее сельхозпредприятие - производитель пищевой продукции – ООО «Малтат» (Красноярск).

- За наивысший рост производства и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции за пределы края - ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского района.

- За наивысший результат по реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт – ООО «Хозяин» (Ачинск).

- Лучший сельхозкооператив - ССПК «Гавань» Идринского района.

- За активное социально-экономического сотрудничество - ЗАО «Авдинское» Уярского района.

- Лучшая общеобразовательная организация по охвату учащихся агротехническим образованием - Степновская средняя школа Назаровского района.